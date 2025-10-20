Zapletalová sa už pripravuje na rok 2026, začala s tým v Banskej Bystrici - VIDEO, FOTO

Počas prípravy zamieri v novembri úspešná Slovenka do tureckej Antalye za lepším počasím.
Emma Zapletalová
Slovenská prekážkarka Emma Zapletalová postupom z rozbehov do semifinále splnila základný cieľ na majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu. Foto: FB, www.facebook.com
Bronzová z tohtoročných majstrovstiev sveta v atletike v behu na 400 m prekážky Emma Zapletalová už začala s prípravou na súťažný rok 2026. Dvadsaťpäťročná rodáčky z Nitry tak spravil v hale športového gymnázia v Banskej Bystrici.

Ako informovala agentúra Top Athletics, postupovať bude podľa plánov trénera Brama Petersa so zameraním najprv na halovú sezónu a potom na letnú s vrcholom na augustových majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.

„Počas takmer štyroch týždňov voľna som si oddýchla, zregenerovala a veľmi sa teším na nové tréningy a nové výzvy. Držte mi palce,“ uviedla úspešná slovenská atlétka.

Počas prípravy zamieri v novembri do tureckej Antalye za lepším počasím. Program jej štartovej v halovej časti sezóny na 400 m bude známy neskôr.

Zapletalová je na 400 m prekážok dvojka svetového rebríčka za Holanďankou Femke Bolovou, ktorá sa medzičasom rozhodla „presedlať“ na 800 m. V Európe je Slovenka desiata spomedzi všetkých atlétok.

Emma Zapletalová
Emma Zapletalová Top Athletics

Zapletalovú prekvapilo, že sa jej holandská súperka rozhodla pre tento krok. „Nečakala som to vzhľadom na to, že na 800 m je v súčasnosti silná konkurencia. Ale myslím si, že Femke s jej tímom vedia, prečo sa rozhodli pre novú disciplínu. S Femke som vždy rada súťažila, preto ma to trochu aj mrzí. Budem sa snažiť nasledovať jej výsledky v prekážkach,“ ozrejmila Slovenka.

