Zapletalová sa už pripravuje na rok 2026, začala s tým v Banskej Bystrici - VIDEO, FOTO

Bronzová z tohtoročných majstrovstiev sveta v atletike v behu na 400 m prekážky Emma Zapletalová už začala s prípravou na súťažný rok 2026. Dvadsaťpäťročná rodáčky z Nitry tak spravil v hale športového gymnázia v Banskej Bystrici.
Ako informovala agentúra Top Athletics, postupovať bude podľa plánov trénera Brama Petersa so zameraním najprv na halovú sezónu a potom na letnú s vrcholom na augustových majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.
„Počas takmer štyroch týždňov voľna som si oddýchla, zregenerovala a veľmi sa teším na nové tréningy a nové výzvy. Držte mi palce,“ uviedla úspešná slovenská atlétka.
Počas prípravy zamieri v novembri do tureckej Antalye za lepším počasím. Program jej štartovej v halovej časti sezóny na 400 m bude známy neskôr.
Zapletalová je na 400 m prekážok dvojka svetového rebríčka za Holanďankou Femke Bolovou, ktorá sa medzičasom rozhodla „presedlať“ na 800 m. V Európe je Slovenka desiata spomedzi všetkých atlétok.
Zapletalovú prekvapilo, že sa jej holandská súperka rozhodla pre tento krok. „Nečakala som to vzhľadom na to, že na 800 m je v súčasnosti silná konkurencia. Ale myslím si, že Femke s jej tímom vedia, prečo sa rozhodli pre novú disciplínu. S Femke som vždy rada súťažila, preto ma to trochu aj mrzí. Budem sa snažiť nasledovať jej výsledky v prekážkach,“ ozrejmila Slovenka.