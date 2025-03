Na halových MS v Číne vypadli v rozbehoch Volko, Dömötör aj Baluch - FOTO, VIDEO

V úvodný deň na halových majstrovstvách sveta v atletike v čínskom Nan-ťingu zostali traja slovenskí reprezentanti bez postupu. V rozbehoch sa nedarilo šprintérovi Jánovi Volkovi na 60 m ani dvojici Patrik Dömötör a Matej Baluch v behu na 400 m.

V piatok ešte zasiahne do hry Daniela Ledecká v rozbehoch žien na 400 m, počas víkendu príde na rad aj Viktória Forster na 60 m aj 60 m prekážok.

Volko verí v lepšie leto

Ján Volko v prvom rozbehu z ôsmich finišoval piaty výkonom 6,87 sekundy, v celkovom poradí obsadil 42. priečku a nedostal sa medzi 24 semifinalistov.

„Dnešný výkon naozaj nebol dobrý. Jednoducho – pokazil som to. Dôsledky choroby, s ktorou som bojoval hneď po návrate z halových ME v Apeldoorne, sa prejavili naplno. Čas 6,87 je aj tak slabý. Halová sezóna je za mnou, nemám dôvod byť spokojný, nebol som v nej úspešný. Verím, že leto bude lepšie! Pokúsim sa zabojovať o čo najkvalitnejšie výkony,“ uviedol sklamaný Ján Volko po svojich piatych HMS podľa oficiálneho webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Ťažké nohy od trojstovky

Z rozbehov sa v piatok nedostali ani ďalší dvaja slovenskí atléti. Dömötör obsadil celkovo solídne 14. miesto spomedzi 26 štartujúcich a bol jeden z dvoch oficiálnych náhradníkov pre semifinále, Balucha klasifikovali na 21. priečke.

Dvadsaťštyriročný Dömötör skončil v druhom rozbehu 4. miesto časom 47,15 sekundy.

„Od začiatku som sa snažil držať za Enyingim, ktorý má výborný halový osobák 46,19. Vedel som, že ak mi neujde, môže z toho byť kvalitný výkon. Prvá dvojstovka mi vyšla fajn, ale na zbiehaní som musel trochu pribrzdiť, aby som sa nezrazil s Austrálčanom, ktorý sa vzápätí pretlačil cezo mňa. Snažil som sa Shermana držať čo najdlhšie, ale od trojstovky som už mal ťažké nohy… Škoda! Trochu ma to mrzí, lebo môj rozbeh bol naozaj rýchly a bola šanca postúpiť z neho aspoň s časom. Vydal som však zo seba všetko a 14. miesto na svete, dve pozície za postupom, nie je zlé. Halová sezóna mi vyšla a to je dobrý signál pred letnou. Dúfam, že zimný posun na hladkých 400 metrov pretavím aj do posunu a kvalitných časov na prekážkach a prvý raz pokorím 50-sekundovú hranicu,“ uviedol člen Slávia STU Bratislava.

Túžil bežať rýchlejšie

Baluch finišoval v štvrtom rozbehu tretí za 48,14 sekundy výrazne za priamo postupujúcou dvojicou.

„S časom ani s mojím behom nie som spokojný, túžil som bežať rýchlejšie. V prvej dráhe s ostrými zákrutami sa rýchlosť naberá ťažko, no musíte to napriek tomu rozbehnúť poriadne, aby ste mali pri zbiehaní čo najlepšiu pozíciu. Tentoraz to bolo náročné. Krátka halová sezóna je za mnou, už sa teším na leto. Sústredím sa na to, aby som sa dostal na majstrovstvá sveta v Tokiu,“ prezradil špecialista na 400 m prekážok z Dukly Banská Bystrica.