Volko bude chýbať na národnom halovom šampionáte. Verí, že do halových ME v Holandsku sa zotaví - VIDEO

Elitný slovenský šprintér Ján Volko sa nepredstaví na národnom halovom šampionáte. Dôvodom je zranenie ľavého chodidla, pre ktoré zrušil všetky súťaže a venuje sa liečbe a rehabilitácii s nádejou, že do marcových halových ME v holandskom Apeldoorne bude v poriadku.

Ako upozornil oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ), ak by sa zverenec trénerskej dvojice Naďa Bendová, Róbert Kresťanko na šampionáte predstavil, bola by to už jeho šiesta účasť na kontinentálnom vrchole pod strechou.

„Včera sme boli na druhom kontrolnom vyšetrení v Prahe u pani doktorky Karolíny Velebovej. Mám celkom dobré správy – proces hojenia postupuje veľmi dobre, ostáva nám doliečiť zápal, ktorý zranenie spôsobil. Môj každodenný liečebno-rehabilitačný proces je rovnako náročný ako dvojfázový tréning. Na majstrovstvách Slovenska v Ostrave budem, žiaľ, chýbať, ale pevne verím, že na halových majstrovstvách Európy už nie. Tím ľudí, ktorý sa snaží dať ma do poriadku, je ten najlepší vo svojom fachu, a ja som mu za to vďačný,“ informoval 28-ročný šprintér, ktorý limit na HME splnil už vlani.

Podobnú situáciu Volko zažil vlani. Vtedy mu príprav prípravu mu prekazila dvakrát choroba a najmä zranenie, štart na halových MS v Glasgowe bol dlho otázny. Do Škótska napokon cestoval, napriek problémom s pravým lýtkovým svalom skončil trinásty.