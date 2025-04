Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Hlas-SD nie je tretí a Republika loví vo vodách Smeru

Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku apríla, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Hlas by mu odovzdalo 23,2 percenta voličov. Ukazuje to prieskum agentúry NMS na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov. Dáta zbierali od 2. do 6. apríla, prieskum bol realizovaný online.

Za progresívcami sa v prieskume umiestnila strana Smer-SD so ziskom 19,9 percenta. Oba subjekty si medzimesačne jemne pohoršili, no pokles ostáva v rozmedzí štatistickej odchýlky. Prvú trojicu uzatvára v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by získalo 9,2 percenta hlasov.

Hlas-SD na štvrtom mieste

Do parlamentu by sa okrem týchto troch dostali aj ďalšie štyri politické subjekty. Štvrtú priečku by obsadila koaličná strana Hlas-SD so ziskom 8,5 percenta.

Brány parlamentu by prekročili aj ďalšie tri subjekty súčasnej opozície. Kresťanskodemokratickému hnutiu by svoj hlas odovzdalo 6,9 percenta voličov, hnutiu Slovensko 6,8 percenta a stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by volilo 6,5 percenta opýtaných. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 59,8 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa veľmi tesne nedostala strana Demokrati, získala by 4,8 percenta hlasov. V zákonodarnom zbore by podľa výsledkov prieskumu nezasadli ani zástupcovia Maďarskej aliancie, ktorej by svoj hlas odovzdalo 3,8 percenta respondentov. O 0,1 percenta menej, teda 3,7 percenta hlasov by získalo hnutie Sme rodina.

Rovnako by sa do parlamentu nedostala ani strana Za ľudí so ziskom 2,3 percenta hlasov a Slovenská národná strana, ktorej prieskum nameral voličskú podporu 1,9 percenta.

Republika má potenciál rastu

Pri prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili v parlamente 43 kresiel, Smer-SD by mal 37 poslancov, Republiku by v parlamente reprezentovalo 17 poslancov, Hlas-SD by mal o jedného menej, teda 16. Kresťanskí demokrati by v parlamente obsadili 13 kresiel, SaS a hnutie Slovensko by mali zhodne po 12 poslancov.

„V priebehu apríla na prvých dvoch priečkach nedošlo k zásadným zmenám. Na špici sa drží Progresívne Slovensko, za nim vládny Smer – SD. Na tretie miesto sa prvýkrát dostalo hnutie Republika, ktoré medzimesačne rástlo o 1,2 percentuálneho bodu a momentálne má podporu 9,2 percenta. Za nim nasleduje strana Hlas-SD, ktorú by začiatkom apríla volilo 8,5 percenta opýtaných. Intervaly spoľahlivosti oboch strán sa spoľahlivo prekrývajú, a preto nemôžeme s istotou určiť, ktorá z nich je na treťom a ktorá na štvrtom mieste,“ uviedla agentúra NMS.

Nárast podpory pre Republiku je podľa agentúry spôsobený presunom voličov od Smeru-SD a tento mimoparlamentný subjekt má tiež ďalší priestor na rast voličskej podpory, najmä u voličov Smeru a Hlasu.