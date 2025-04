Voľby by tesne vyhral Smer, Matovičovo Slovensko si polepšilo najviac a voličov „ukradlo“ aj hnutiu PS

Oslabenie strany Smer-SD aj hnutia Progresívne Slovensko (PS), posilnenie všetkých opozičných politických subjektov v parlamente aj návrat hnutia Republika do poslaneckých lavíc.

Aj to ukázal najnovší prieskum agentúry Sanep pre TA3, ktorý sa uskutočnil od 10. do 16. apríla 2025 na vzorke 2 550 opýtaných. „Až 12,9 percenta opýtaných sa nevedelo rozhodnúť, koho by volili, ďalších 19,3 percenta deklarovalo, že by sa volieb nezúčastnili a rozhodnutých bolo 67,8 percenta respondentov,“ priblížila spomínaná televízia.

Prvú trojku uzatvára Hlas-SD

Ak by sa voľby konali teraz, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 21,6 percenta hlasov. Oproti marcu si najsilnejšia koaličná strana pohoršila o 1,5 percenta.

Medzimesačný stratu (1,4 percenta) zaznamenalo aj Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas dalo 20,8 percenta opýtaných. Ako informuje TA3 na svojom webe, hnutie Michala Šimečku za uplynulé dva mesiace stratilo spolu takmer dve percentá voličov, pričom časť z nich prešla k Matovičovmu hnutiu Slovensko.

Prvú trojku uzatvára strana Hlas-SD s 10,5 percentami a miernym rastom oproti marcu. Štvrté Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si polepšilo ešte o desatinku viac ako „hlasáci“ a stúplo na 8,1 percenta.

Demokrati majú 4,5 percenta a SNS takmer štyri

Na piatom mieste skončilo hnutie Republika (7,7 percenta). Šiesty je „skokan“ mesiaca, Matovičovo hnutie Slovensko so ziskom 7,1 percenta hlasov a zlepšením oproti marcu o 1,3 percenta. Do parlamentu by sa ešte dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas v apríli dalo 6,7 percenta respondentov.

Smer-SD by v parlamente mal 39 mandátov, Progresívne Slovensko 38, Hlas-SD 19, KDH 15, Republika 14, hnutie Slovensko 13 a SaS 12.

Pred bránami parlamentu zostali Demokrati (4,5 percenta) aj Aliancia-Szövetség (4,2 percenta) a poslanecké kreslá by stratila Slovenská národná strana (SNS) s 3,7 percentami. Tesne pod tromi percentami je Sme rodina a inej strane by svoj hlas odovzdalo 2,3 percenta opýtaných.

Prieskumy agentúry Sanep pre TA3 (marec a apríl 2025)