Prieskum priniesol zaujímavé výsledky. Kto by vyhral voľby a zložil by vládu Smer-SD alebo progresívci?

Strana Hlas-SD na historickom minime, strata Smeru-SD, rast matovičovcov a možný vznik novej koalície. Aj to ukázal najnovší prieskum agentúry Focus.

Smer-SD si pohoršil o 2,4 percenta

Voľby by podľa prieskumu, ktorý bol realizovaný pre portál 360tka na vzorke 1020 respondentov od 1. do 8. apríla, vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 21 percent. Podobne ako ostatní v prvej trojke si však oproti februáru pohoršilo, a to o 1,1 percenta.

Druhý Smer-SD si v porovnaní s posledným prieskumom agentúry Focus pohoršil až o 2,4 percenta a v apríli by v súčasnosti najsilnejšej koaličnej strane svoj hlas dalo 19,3 percenta opýtaných. Na treťom mieste je Hlas-SD s podporou 10,9 percenta, vo februári mala strana o 0,9 percenta viac.

Matovičovci s najväčším nárastom

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) porástlo o 0,6 percenta na 8,4 percenta a piate hnutie Republika si polepšilo o 0,4 percenta, keďže v apríli mu agentúra Focus namerala 8,2 percenta.

Budú podľa vás na Slovensku v roku 2025 predčasné voľby? Áno Nie Hlasovať a zobraziť výsledky

Na šiestom mieste je Matovičovo hnutie Slovensko so ziskom 7,3 percenta a zaznamenalo aj najväčší nárast oproti februáru – plus 1,7 percenta. Do parlamentu by sa ešte dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorý si polepšila o 0,4 percenta a v apríli by ju volilo 6,6 percenta opýtaných.

Pred bránami parlamentu zostala Aliancia (4,7 percenta), Demokrati (4,3 percenta) aj Slovenská národná strana (3,9 percenta).

Súčasná opozícia by mala 79 poslancov

Ak by voľby dopadli tak, ako ukázal tento prieskum, súčasná opozícia by v parlamente mala väčšinu – 79 poslancov. Progresívne Slovensko (PS) by ich malo 39, KDH 15, hnutie Slovensko 13 a SaS 12.

Strana Smer-SD by v parlamente obsadila 36 kresiel, Hlas-SD 20 a hnutie Republika 15.

Výsledky prieskumu agentúry Focus