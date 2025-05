Voľba nového pápeža: Konkláve rozhoduje o 267. pápežovi. Kedy sa objaví prvý dym z komína? - VIDEO, FOTO

z Vatikánu od vyslanej redaktorky SITA Mária Frisovej

Vo Vatikáne od stredy 7. mája prebieha voľba nového pápeža. O tom, kto povedie Cirkev po pápežovi Františkovi, rozhoduje 133 kardinálov a pôjde v poradí o 267. pápeža. Kardináli budú v stredu v podvečer hlasovať iba raz, v ďalšie dni dvakrát v dvoch kolách, teda denne dokopy štyrikrát.

Prvý dym z komína na streche Sixtínskej kaplnky by sa mohol objaviť v stredu po 19:00. Vo Vatikáne však neočakávajú, že by už hneď v prvý večer konkláve zaznel z lodžie na Bazilike sv. Petra známy latinský výraz ‚Habemus papam!‘ – ‚Máme pápeža!‘.

Špecifický prvý deň konkláve

Prvý deň konkláve je špecifický. „Dopoludnia sa uskutoční svätá omša v Bazilike sv. Petra, ktorá je za zvolenie nového pápeža. Popoludní sa budú kardináli presúvať z Domu sv. Marty, kde bývajú, do Apoštolského paláca,“ uviedol pre agentúru SITA náboženský redaktor denníka Postoj Pavol Rábara.

Následne o 16:30 budú pripravení v Paulínskej kaplnke, odkiaľ prejdú chodbou do Sixtínskej kaplnky. „Popritom budú spievať litánie k všetkým svätým. Keď vojdú do kaplnky, nasledovať bude hymnus Vzývanie Ducha Svätého, potom slávnostná prísaha kardinálov a zaznie aj duchovný príhovor kazateľa,“ opísal Rábara.

Až následne sa podľa jeho slov pristúpi k prvej voľbe. „V tento deň bude iba jedno hlasovanie a po ňom uvidíme dym, ale je veľmi malá pravdepodobnosť, že by to bol hneď biely,“ poznamenal.

Latinský výraz „Extra omnes!“

Pred voľbou pápeža však musí z úst majstra pápežských liturgických slávení zaznieť latinský výraz „Extra omnes!“, čo znamená „Všetci von!“.

Sixtínska kaplnka, v ktorej kardináli volia nového pápeža. Foto: Vatican Media via AP.

Sixtínska kaplnka sa uzavrie, ostanú v nej len oprávnení voliči. Po rozdaní lístkov a zapísaní mena, hodí každý kardinál svoj hlasovací lístok do urny prikrytej tanierom. „Po tom, ako všetci kardináli vložia svoje lístky do urny, prvý z troch skrutátorov ňou niekoľkokrát zatrasie, aby sa lístky premiešali,“ popisuje postup talianske vydanie portálu Vatican News.

Posledný skrutátor ich následne spočíta. „Jeden po druhom vyberie lístky z urny a vloží ich do ďalšej prázdnej nádoby,“ informuje Vatikán. Ak by sa počet lístkov nezhodoval s počtom voličov, musia ich spáliť a pokračovať ďalším hlasovaním. V prípade, že počet sedí, nasleduje čítanie uvedených mien. Lístky potom zošijú niťou, každý prepichnú cez latinské slovo „eligo“, čo znamená „volím“.

Na zvolenie pápeža sú potrebné minimálne dve tretiny hlasov. V prípade súčasného konkláve pôjde teda o 89 hlasov z celkového počtu 133 kardinálov voličov. „Ešte predtým, než kardináli voliči opustia Sixtínsku kaplnku, budú všetky hlasovacie lístky spálené v liatinovej peci, ktorú použili po prvýkrát počas konkláve v roku 1939,“ pripomína portál. Druhá pec z roku 2005 sa používa na chemikálie, ktoré zafarbia dym vychádzajúci z komína Sixtínskej kaplnky.

Časový limit konkláve

Ako v utorok počas brífingu informoval hovorca Vatikánu Matteo Bruni, od štvrtka sa budú konať vždy dve kolá hlasovania dopoludnia a dve v podvečer až do zvolenia pápeža. „V prípade, že kardináli voliči budú mať problém zhodnúť sa na volenej osobe, po troch dňoch bez výsledku bude voľba prerušená, a to najviac na jeden deň,“ uviedol.

Kardináli budú môcť podľa vatikánskeho portálu využiť prestávku na modlitbu či voľný rozhovor medzi sebou. Potom sa hlasovanie obnoví. Ak sa ani po siedmich hlasovaniach dostatočný počet kardinálov nezhodne na mene nového pápeža, nasledovať bude ďalšia prestávka.

Pápež Benedikt XVI. ešte v roku 2007 zaviedol časový limit konkláve. Ak sa ani po deviatich dňoch, teda 34 skrutíniách, kardináli nezhodnú na mene, nasledovať bude jedno záverečné hlasovanie medzi dvoma kardinálmi, ktorí získali najvyšší počet hlasov v poslednom kole. Títo kandidáti už ale nebudú môcť hlasovať, no aj naďalej je v takomto prípade na zvolenie potrebná dvojtretinová väčšina.

Kto bude nový pápež?

Medzi najčastejšie spomínaných v súvislosti s menom nového pápeža patria podľa Rábaru kardináli Talian Pietro Parolin, Luis Antonio Gokim Tagle z Filipín, či kardináli Matteo Zuppi, Pierbattista Pizzaballa, alebo maďarský kardinál Peter Erdȍ. V Taliansku však zvyknú hovoriť, že kto vchádza na konkláve ako pápež, vychádza ako kardinál.

„Väčšinou to tak je, že favoriti sa nestávajú pápežmi, ale poznáme aj výnimky. Napríklad kardinál Ratzinger sa stal pápežom Benediktom XVI. a bol veľkým favoritom. To znamená, že to neplatí vždy,“ poznamenal Rábara. Pripomenul aj známy výrok, že najhoršia kampaň je robiť si kampaň. „Kardináli vysielali rôzne signáli, mali príhovory, homílie, ale to neznamená nevyhnutne, že tým chceli ukázať na seba. Jednoducho sa mohli snažiť povedať nejaké slovo povzbudenia alebo odporúčania pre tých ostatných,“ dodal.

Pri počte kardinálov, ktorí vstúpia do konkláve, je potrebných na zvolenie spomínaných 89 hlasov. „Ide o historicky najvyšší počet. Takýto veľký konsenzus nemusí byť úplne jednoduché a rýchle dosiahnuť. Sú názory, že konkláve môže byť dlhšie, no je otázne, čo znamená dlhšie. Ak to bude tri dni, stále je to pomerne rýchlo. No zdá sa, že nikto nepredpokladá, že by sa pápež volil ešte na budúci týždeň, no nakoniec to tak môže byť, je potrebné si počkať,“ skonštatoval náboženský redaktor.