Čo nám môže napovedať meno nového pápeža Leva XIV.? - ROZHOVOR

Pokoj, mier i zmierenie, budovanie mostov a dialóg, ale aj Cirkev misionárska a synodálna. Toto sú pojmy, ktoré rezonovali vo štvrtok večer v prvom príhovore nového pápeža Leva XIV. k ľuďom. Z lodžie Baziliky sv. Petra ho predniesol krátko po svojom zvolení, v deň 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Odkázal v ňom aj na svojho predchodcu pápeža Františka, ktorému sa poďakoval.

Už samotné meno, ktoré si americký kardinál Robert Francis Prevost zvolil, môže o smerovaní jeho pontifikátu veľa vypovedať. Potvrdil to krátko po jeho zvolení pre agentúru SITA kňaz Juraj Vittek, ktorý sa v čase oznámenia mena nového pápeža nachádzal priamo na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

Ešte počas konkláve ste v rozhovore s médiami tu, v Ríme, uviedli, že pápeži sa výberom mena prihlasujú k istému duchovnému programu, ktorý dané meno vyjadruje. Čo nám môže napovedať meno nového pápeža Leva XIV.?

Pár hodín po zvolení môžeme o tom naozaj len špekulovať. Samozrejme, bude to Lev XIV., ktorý vysvetlí, prečo si vybral toto meno. To, čo napadlo mne, keď som ho počul, je, že ide o meno pomerne staré, z 19. storočia.

Lev XIII. bol posledným pápežom, ktorý niesol toto meno. Išlo o pápeža, ktorý napísal encykliku Rerum novarum, bola to prvá sociálna encyklika. Dá sa povedať, že Lev XIII. bol veľký pápež 19. storočia, ktorý reagoval na obrovské zmeny, ktoré prinášala moderná doba. Bola to priemyselná revolúcia, mnohé hlboké sociálne problémy, ktoré bolo potrebné riešiť, a na ktoré on odpovedal.

Môj prvý pocit z toho je, že nový pápež chcel nadviazať na tradíciu a zároveň je tam aj reformnosť, otvorenosť voči modernému svetu, na ktorý treba reagovať. Kontinuitu s pápežom Františkom vidíme aj v sociálnych otázkach, v prvom rade otázke chudoby. Zároveň však pápež František napísal encykliku venovanú ekológii, ktorá tiež patrí medzi sociálne encykliky. Teda sú to veľké problémy súčasnosti.

Samotný kardinál Prevost je Američan, a má veľmi blízko k Latinskej Amerike. Tu vidíme aj tie súvislosti migrácie, a všetkých problémov s tým spojených, ktoré sú obrovskými problémami súčasnosti, na ktoré je potrebné reagovať. Zdá sa, že toto meno Lev XIV. bude mať veľa vrstiev, ktoré budeme ešte objavovať.

Lev XIV. v príhovore odkazoval na pápeža Františka, ktorému sa poďakoval. Môže byť už toto signál toho, že chce pokračovať v ceste, ktorú nastavil on?

Povedal to aj explicitne. Cítil som na námestí to vzrušenie, keď spomenul meno František. Je však potrebné povedať, že jeho prvé slová boli „pokoj vám“. Ak si zoberieme, že dnes je 8. mája, dátum konca jedného z najničivejších celosvetových konfliktov – druhej svetovej vojny, a on ohlasuje tieto slová, ukazuje sa, že veľmi veľkou a silnou témou tohto pontifikátu bude aj snaha o mier.

Bude to snaha o zmierňovanie napätí, ktoré máme vo svete. Zároveň som v tom videl echo pontifikátu Benedikta XVI., pretože jeho prvé slová, keď rozvinul ten pozdrav, zneli „ohlasujem vám Božiu lásku, Boh miluje každého jedného z vás“. A tam vidím určitú odpoveď na to, že svet sa ukazuje ako nemohúci zoči voči mnohým svetovým konfliktom, čo pápež František nazval rozdrobenou treťou svetovou vojnou. A teda, že sú mnohé ohniská obrovských vojenských konfliktov, ktoré sú takpovediac živené.

Aj v tomto sa tento pontifikát ukazuje ako pontifikát mieru a zmierňovania. Myslím si, že ajtento pápež sa bude v tom vnútrocirkevnom svete snažiť zmierňovať určité napätia, vzniknuté počas pontifikátu pápeža Františka, ktorý priniesol mnohé nové intuície, a ktoré bude potrebné spracovať v Cirkvi. Tiež sa ukazuje ako pápež, ktorý bude schopný pokračovať v reformách, ale snažiť sa aj vo vnútri Cirkvi o dialóg, aby toto smerovanie Cirkvi bolo vnútorne prijaté.

Nový pápež hovoril okrem pokoja a mieru aj o Cirkvi misijnej a synodálnej, čo toto teda môže znamenať?

Práve v tom vidím úžasnú kontinuitu. Čo aj veľmi zdôrazňoval pápež Benedikt aj pápež František, teda hermeneutiku kontinuity a nie zlomu, nejakej revolúcie. Tu vidno práve tú kontinuitu. Všetky tie veľké témy druhého vatikánskeho koncilu, ktoré boli zosobnené v osobe pápeža Františka, teda najmä otázka evanjelizácie, a toho, že Cirkevmá byť misijná. Pápež František učil, že prostriedkom k tomu, aby sme to dosiahli, je synodalita. Tri elementy synodality sú práve načúvanie, dialóg a rozlišovanie. Explicitne sa k tomu nový pápež jednoznačne prihlásil. Priznám sa, že na námestí som cítil, akoby to Boží ľud súhlasne vnímal.

Mnohí turisti či pútnici mi dnes ešte pred poobedňajším hlasovaním na konkláve hovorili, že by chceli pápeža, ktorý bude pre všetkých. On sám aj povedal, že Cirkev je pre všetkých. Dá sa to tak aj pochopiť, a teda, že pápež je tu pre všetkých?

Myslím si, že jeho prvé slová boli práve o tom: „Ohlasujem vám to, že Boh miluje každého jedného z vás.“. To boli slová, ktoré pápež František často opakoval. A boli to hneď prvé slová, ktoré povedal Lev XIV., teda v tom vidieť tú kontinuitu. Spomenul by som ešte veľkú kontinuitu, ktorú vidím aj v tom, že tento nový pápež má nielen americké občianstvo, je rodák z Chicaga, ale dostal aj peruánske občianstvo. Bol biskupom v Peru. Bol, tak povediac, účastný celého hnutia, ktoré bolo pri zrode pontifikátu pápeža Františka. Išlo o udalosť v Aparecíde v Brazílii v roku 2008. Hlavná téma tohto celokontinentálneho stretnutia bola vtedy práve nová evanjelizácia. Samozrejme, kardinál Prevost bol toho súčasťou.