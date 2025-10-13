Vojna sa skončila, tvrdí Trump. Posledných 20 preživších rukojemníkov v Gaze sa vrátilo domov – FOTO

Posledných 20 preživších rukojemníkov sa v pondelok vrátilo domov po dvoch rokoch zajatia v Gaze. Obrovský dav v Tel Avive, ktorý sa zhromaždil na podporu rodín rukojemníkov, prepukol v radosť, slzy a spev, keď sa objavili správy o prepustení prvých rukojemníkov. Hoci bolesť zo straty tých, ktorí neprežili, bola hmatateľná.
Dohoda o prímerí
Podľa dohody o prímerí má Izrael na oplátku prepustiť takmer 2 000 palestínskych väzňov zadržiavaných vo svojich väzniciach. V palestínskom meste Ramalláh sa zhromaždili obrovské davy ľudí, aby privítali prvé autobusy s väzňami, pričom niektorí oslavovali skandovaním „Alláhu akbar“ alebo „Boh je najväčší“.
Izrael začína ustupovať z Pásma Gazy, Nemecko plánuje veľkú obnovu územia
Izrael uviedol, že neočakáva, že všetci mŕtvi rukojemníci budú v pondelok vrátení. Podľa dohody o prímerí má Hamas tiež vrátiť telá 27 rukojemníkov, ktorí zomreli alebo boli zabití v zajatí, ako aj pozostatky vojaka, ktorý zahynul v roku 2014 počas predchádzajúceho konfliktu v Gaze.
7. októbra 2023 militanti zajali 251 rukojemníkov počas bezprecedentného útoku Hamasu na Izrael, ktorý viedol k úmrtiu 1 219 ľudí, z ktorých väčšina boli civilisti. Všetci okrem 47 rukojemníkov boli prepustení v rámci skorších prímerí, pričom rodiny tých, ktorí zostali v zajatí, žijú v neustálej bolesti a starostiach o svojich blízkych.
Trumpova návšteva
Aj v Gaze prinieslo prímerie úľavu, ale keďže veľká časť územia je zrovnaná so zemou, cesta k obnove zostáva dlhá. „Vrátila som sa do šejka Radwanu s rozochveným srdcom,“ povedala 38-ročná Fatima Salem agentúre AFP po návrate do svojej štvrte v meste Gaza.
Rýchla návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízkom východe má za cieľ osláviť jeho úlohu pri sprostredkovaní dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov z minulého týždňa. Prichádza však v neistom čase, keď Izrael a Hamas rokujú o tom, čo bude ďalej.
Trump predstavil arabským a moslimským lídrom 21-bodový mierový plán pre Pásmo Gazy
Na začiatku „veľmi špeciálnej“ návštevy v rozhovore pre novinárov na palube lietadla Air Force One Trump odmietol obavy o to, či prímerie vydrží. „Myslím si, že to vydrží. Myslím si, že ľudia sú z toho unavení. Trvá to už stáročia,“ povedal o bojoch. „Vojna sa skončila. Dobre? Rozumiete tomu?“ dodal americký prezident.
Mierový plán pre Gazu
Trump koncom septembra oznámil 20-bodový plán pre Gazu, ktorý pomohol dosiahnuť prímerie. Vyjednávači sa v nedeľu večer stále dohadovali o konečných dohodách o výmene, pričom dva zdroje z Hamasu pre agentúru AFP uviedli, že skupina trvá na tom, aby Izrael na zoznam osôb, ktoré majú byť prepustené, zaradil sedem vysokopostavených palestínskych vodcov. Izrael už predtým odmietol minimálne jedno z týchto mien.
Izraelská armáda hrozí v Gaze „bezprecedentnou silou“, obyvateľov posielajú na juh
Po návšteve Izraela sa Trump vydá do Egypta, kde spolu s prezidentom Abdalom Fattáhom as-Sísím spoločne usporiadajú summit svetových lídrov, aby podporili jeho plán na ukončenie vojny v Gaze a podporu mieru na Blízkom východe. Hoci sa má summitu zúčastniť aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, Netanjahuova kancelária uviedla, že izraelský premiér sa nezúčastní kvôli začiatku náboženského sviatku.
Izraelská armáda sa nevzdáva plánu na dobytie Gazy, vyzvala ľudí na presun do humanitárnej zóny
V Egypte sa Trump bude snažiť vyriešiť niektoré z obrovských neistôt okolo ďalších fáz mierového plánu vrátane odmietnutia Hamasu odzbrojiť sa a neschopnosti Izraela prisľúbiť úplné stiahnutie sa zo zdevastovaného územia. Trump trval na tom, že má „záruky“ od oboch strán a ďalších kľúčových regionálnych hráčov ohľadom počiatočnej fázy dohody a jej ďalších etáp.
Hamas v pondelok vyzval Trumpa a mediátorov dohody o Gaze, aby zabezpečili, že Izrael neobnoví operácie v Gaze. „Vyzývame všetkých mediátorov a medzinárodné strany, aby naďalej monitorovali správanie Izraela a zabezpečili, aby neobnovil svoju agresiu voči našim ľuďom v Gaze,“ povedal hovorca Hamasu Hazem Kásem.
Izraelská kampaň v Gaze zabila najmenej 67 869 ľudí, uvádzajú údaje ministerstva zdravotníctva na území ovládanom Hamasom, ktoré OSN považuje za dôveryhodné. Údaje nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi, ale naznačujú, že viac ako polovica mŕtvych tvoria ženy a deti.