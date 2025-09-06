Izraelská armáda sa nevzdáva plánu na dobytie Gazy, vyzvala ľudí na presun do humanitárnej zóny

Izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta Gaza, aby sa presunuli do „humanitárnej zóny“ na juhu územia pred plánovanou ofenzívou na dobytie najväčšieho mestského centra v pásme Gazy.
„Využite túto príležitosť a presuňte sa včas do humanitárnej zóny (Al-Mawasi) a pripojte sa k tisícom ľudí, ktorí tam už odišli,“ zverejnil na sociálnych sieťach hovorca armády Avichay Adraee. Adraee nešpecifikoval, kedy ofenzíva začne, pričom iný hovorca už predtým uviedol, že začiatok nebude vopred oznámený, aby sa zachoval prvok prekvapenia.
Tlak na zrušenie ofenzívy rastie
OSN odhaduje, že v Gaze a jej okolí žije približne milión ľudí a varuje pred katastrofou, ak izraelská armáda uskutoční plánované dobytie mesta. Izrael čelí rastúcemu tlaku doma i v zahraničí, aby ofenzívu zrušil a ukončil vojnu v Gaze.
Izraelská armáda kontroluje 40 % mesta Gaza, pokračuje v ofenzíve napriek medzinárodnému tlaku
Hamas minulý mesiac súhlasil s návrhom prímeria, ktoré zahŕňalo dočasné zastavenie bojov a postupné prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Gaze. Izrael však požaduje, aby palestínska militantná skupina prepustila všetkých rukojemníkov naraz, zložila zbrane a vzdala sa kontroly nad pásmom Gazy.
Bezpečná zóna Al-Mawasi
V samostatnom vyhlásení armáda uviedla, že humanitárna zóna na juhu má základnú infraštruktúru ako poľné nemocnice, vodovodné potrubia a zariadenia na odsoľovanie vody, spolu s pokračujúcim zásobovaním potravinami, stanmi, liekmi a lekárskym vybavením.
Vojna v Pásme Gazy spôsobila zdravotné postihnutie najmenej 21-tisíc deťom
Dodala, že humanitárne aktivity v zóne budú pokračovať priebežne v spolupráci s OSN a medzinárodnými organizáciami, paralelne s rozširovaním pozemnej operácie.
Izrael vyhlásil Al-Mawasi za bezpečnú zónu na začiatku vojny, ktorá vypukla po útoku Hamasu 7. októbra 2023. Armáda však odvtedy v oblasti uskutočnila množstvo bombardovaní, pričom tvrdí, že cieli na bojovníkov Hamasu ukrývajúcích sa medzi civilistami.