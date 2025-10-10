Izrael začína ustupovať z Pásma Gazy, Nemecko plánuje veľkú obnovu územia

Izraelské ozbrojené sily začali sťahovať svoje jednotky z niektorých častí Pásma Gazy, najmä z oblastí mesta Gaza a Chán Júnis, uviedla v piatok civilná obrana Pásma Gazy.
Podľa Mohammeda al-Mughayyira, vysokopostaveného predstaviteľa civilnej obrany, sa izraelské jednotky stiahli z viacerých oblastí vrátane Tel al-Hawa a tábora Al-Šátí, ktoré boli v ostatných týždňoch terčom intenzívnych izraelských leteckých a pozemných operácií. Sťahovanie sa týka aj častí južného mesta Chán Júnis.
Kontrola nad približne polovicou územia
Obyvatelia viacerých oblastí Pásma Gazy potvrdili, že izraelská armáda sa stiahla zo svojich pozícií, ktoré držala ešte vo štvrtok. Izraelská vládna hovorkyňa Šoš Bedrosianová informovala, že armáda sa bude presúvať k tzv. žltej línii v súlade s plánom navrhnutým americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Počas prvej fázy sťahovania si izraelské sily ponechajú kontrolu nad približne 53 percentami územia Pásma Gazy.
Blanár víta zhodu medzi Izraelom a Hamasom na prvej fáze Trumpovho mierového plánu
Napriek sťahovaniu pokračujú boje. Podľa Al-Mughayyira izraelská armáda naďalej ostreľuje a zasiahla aj pracovníkov mestského úradu v severnej časti Pásma Gazy, pričom jeden pracovník zahynul. V Chán Júnise tiež prišiel o život jeden muž. Civilná obrana hlási nízke lety izraelských stíhačiek, vzdušné útoky a delostrelecké ostreľovanie, ako aj použitie dymových bômb.
Medzitým nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že Nemecko chce spolu s Egyptom zorganizovať medzinárodnú konferenciu na obnovu Pásma Gazy. Hlavným cieľom konferencie by malo byť riešenie najnaliehavejších potrieb, ako je obnova dodávok vody, energie a zdravotnej starostlivosti.
Nemecko poskytne ďalšiu pomoc
Merz vyjadril nádej, že dohoda o prepustení rukojemníkov, ktorej rámec izraelská vláda schválila v piatok, bude rýchlo implementovaná a že rukojemníci, vrátane nemeckých občanov, sa konečne vrátia k svojim rodinám. V Pásme Gazy je naďalej držaných 47 rukojemníkov, pričom izraelská armáda predpokladá, že 25 je mŕtvych.
Slzy radosti a úľava. Hamas a Izrael sa dohodli na prímerí podľa Trumpovho plánu
Nemecko prisľúbilo poskytnúť ďalších 29 miliónov eur na humanitárnu pomoc a pomôže aj s podporou lekárskej a psychologickej starostlivosti o prepustených rukojemníkov. Tieto kroky prichádzajú v čase, keď sa konflikt medzi Izraelom a Hamasom blíži k možnému ukončeniu, pričom medzinárodné spoločenstvo vyvíja tlak na mierové riešenie a obnovu regiónu.