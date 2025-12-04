Zmiešaný vývoj na trhoch v Ázii a Európe, Wall Street rástol druhý deň po sebe

Bank of America však varovala, že najväčším zdrojom volatility zostáva Fed, keďže neistota ohľadom načasovania zníženia sadzieb pretrváva.
Na ázijských a európskych trhoch trhy panovala vo štvrtok zmiešaná aktivita po tom, čo nové údaje z USA posilnili očakávania, že americký Federálny rezervný systém (Fed) budúci týždeň tretíkrát za sebou zníži úrokové sadzby.

Posilnil aj tokijský index

Wall Street rástol druhý deň po sebe po menšom pondelkovom výpredaji, obchodníci však boli opatrnejší vzhľadom na obavy z vysokých valuácií technologických titulov.

Po raste v New Yorku posilnil tokijský index o viac než dve percentá, nahor išli aj Hongkong, Sydney, Taipei a Bangkok, ako aj Londýn, Paríž a Frankfurt. Naopak, oslabili Šanghaj, Soul, Singapur, Wellington, Manila a Bombaj.

Býčí scenár ostáva silný

Podporou pre japonský trh bola úspešná aukcia 30-ročných vládnych dlhopisov, ktorá zmiernila obavy z možného zvýšenia sadzieb centrálnou bankou.

Podľa analytika Michaela Browna z Pepperstone zostáva býčí scenár na akciových trhoch silný, pričom účastníci sa snažia využiť rastúci trend. Bank of America však varovala, že najväčším zdrojom volatility zostáva Fed, keďže neistota ohľadom načasovania zníženia sadzieb pretrváva. Referenčná Severomorská ropa Brent posilnila o 0,6 percenta na 63,04 USD za barel.

