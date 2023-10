Vláda predstavila konsolidačné opatrenia na ozdravenie verejných financií za takmer desať miliárd eur (video)

aktualizované 4. októbra, 17:41

Úradnícka vláda v stredu predstavila návrh konsolidačných opatrení, ktorými by sa mohla riadiť budúca vláda na to, aby Slovensko smerovalo k nižšej zadlženosti a poklesu deficitu verejných financií.

Sto rôznych opatrení

Ako na tlačovej konferencii povedal poverený premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor, na výber budú mať z konkrétnych opatrení, no môžu si povedať, že pôjdu vlastnou cestou.

Materiál úradníckej vlády môže byť však pre novú vládu podľa Ódora inšpiráciou. Dokument obsahuje takmer 100 rôznych opatrení v celkovom objeme takmer 10 mld. eur. Ten ponúknu novej vláde, ako odborný podklad k príprave rozpočtu.

Potrebné sú razantnejšie opatrenia

Ako ďalej uviedol minister financií Michal Horváth, ak chce vláda stabilizovať mieru zadlženia, je potrebné pristúpiť k razantnejším konsolidačným opatreniam, optimálne asi vo výške 5 % HDP, teda vyše 6 mld. eur.

Rozsah ponúkaných opatrení v ozdravnom dokumente je väčší, aby si nová vláda mohla podľa ministra vybrať opatrenia s dôrazom na ich politické smerovania a priority.

Bez ozdravenia verejných financií ostane deficit verejnej správy v najbližších troch rokoch blízko 7 % HDP a hrubý dlh začne atakovať hranicu 70 % HDP.

Nebude to jednoduchá cesta

Cesta nebude podľa Ódora jednoduchá. Je potrebné stabilizovať dlh, v opačnom prípade, ak by neprišla razantná konsolidácia, Slovensko sa ocitne v nemilosti finančných trhov.

„Potom by sme museli situáciu riešiť s veľkou sekerou, aktuálne je situáciu možné riešiť zatiaľ len so skalpelom,“ povedal Ódor.

Z uvedenej 10-miliardovej konsolidačnej sumy tvorí zvýšenie príjmov menej škodlivých pre ekonomiku, najmä zvýšenie zdanenia spotreby alebo majetku, čiastku zhruba 3,2 mld. eur. Ďalej je tam zacielenie sociálnych výdavkov za viac ako 2,2 mld. eur, vyššie zdanenie negatívnych externalít približne 1,5 mld. eur.

No v dokumente je aj efektívnejší daňovo-odvodový systém zhruba za 900 mil. eur. Okrem konsolidačných opatrení spomínajú aj reformy, ktoré by pôsobili v dlhodobom horizonte, no podľa Horvátha sú nevyhnutné na to, aby sa udržateľnosť verejných financií vrátila z vysokého rizika nižšie.

Vláda si neplní povinnosť

Návrh na ozdravenie verejných financií považuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) síce za pomôcku pre novú vládu, ale nie za dokument, ktorý má pripraviť Slovensko na nasledujúce náročné obdobie.

„Vláda Ľudovíta Ódora si neplní svoju povinnosť, ktorou je zostavenie rozpočtu verejnej správy na rok 2024, a stavia Slovensko do rizika, že budúci rok začne hospodáriť v rozpočtovom provizóriu,“ uviedol ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Toto podľa neho nie je zodpovedný prístup, ale zbavovanie sa zodpovednosti zo strany úradníckej vlády a hazardovanie s osudom republiky. Upozornil, že v materiáli sa nehovorí nič o naštartovaní ekonomiky, nové dane ju skôr budú brzdiť.

„V návrhu na tlmenie výdavkov neprichádza odpoveď na to, ako poskytovať adresne energetickú pomoc, ktorá tvorí v tomto roku významnú časť výdavkov štátneho rozpočtu. Nedozvedeli sme sa nič o tom, ako sa má riešiť hroziace deficitné hospodárenie samospráv,“ dodal Hajko.