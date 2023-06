Zloženie úročenie. Ako funguje? (video)

Albert Einstein raz údajne povedal, že zložene úročenie je ôsmy div sveta A ak by to aj náhodou nepovedal, tak si to určite aspoň myslel, pretože na otázku čo si myslí o zloženom úročení odpovedal, že je to najväčší matematický objav všetkých čias a to bol človek, ktorý prišiel z teóriou relativity.

Ako to v praxi funguje?

Čo to zložené úročenie vlastne je a ako funguje? Opäť sa najprv pozrime na to čo hovorí poučka:

Zložené úročenie je úročenie, pri ktorom sa vypočítaný úrok daného úrokovacieho obdobia pripočíta na konci daného úrokovacieho obdobia k istine a v nasledujúcom úrokovacom období sa úrok vypočíta z tejto navýšenej istiny.

To v praxi znamená, že pokiaľ máme istinu 100 eur a úrok 10 percent, na konci úrokovacieho obdobia sa v 1. roku pripíše k mojej istine 10 eur, čiže už mám 110 eur. No v ďalšom roku sa mi úrok 10 percent ráta z istiny 110 eur a nie stovky. Takže na konci úrokovacieho obdobia v druhom roku som zarobil 11 eur a tým pádom mám dokopy 121 eur.

V úrokovacom období tretieho roku sa mi ráta úrok 10 percent z istiny 121 eur čiže na konci roka mám dokopy 133,1 eura. A takto by sme šli až do roku 20, 30, 40 podľa toho, ako dlho svoju investíciu držíme. Úrok z úroku teda nemáme pokiaľ si svoje výnosy každý rok vyberáme, ale iba ak necháme peniaze pracovať a samozrejme čím dlhšie, tým lepšie.

Pravidlo 72

Poznáme aj jednoduché úročenie a to spočíva v tom, že úrok sa počíta vždy len z istiny.

Čo znamená, že ak je istina 100 eur a úrok je 10 percent, tak v prvom roku zarobíme 10 eur a tým pádom mám dokopy 110 eur. V druhom roku sa mi úrok ráta opäť zo 100 eur, čiže som zarobil 10 eur a mám dokopy 120 eur. No a v treťom roku sa mi úrok znova počíta zo spomínanej stovky, čize som opäť zarobil 10 eur a mám dokopy 130 eur.

Jednoduché úročenie sa používa pri úveroch a výhoda je tu asi len taká, že svoj výnos si môžem každý mesiac vybrať a vôbec ma to neovplyvní. Ak sa bavíme o zloženom úrokovaní nemôžeme opomenúť tzv. Pravidlo 72, ktoré hovorí o tom, že si vieme približne vypočítať o koľko rokov sa nám naša investícia zdvojnásobí pri rôznych úrokových sadzbách.

Stačí ak číslo 72 vydelíme úrokovou sadzbou a dostaneme počet rokov za koľko bude naša investícia dvojnásobná čo v praxi znamená, že ak máme istinu 100 eur a úrok 10 percent, tak 72 vydelíme desiatimi a zistíme, že 200 eur budeme mať o 7,2 roka.

Takže investujte, využívajte zložený úrok a sledujte SITA Financie.