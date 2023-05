Aktíva vs. Pasíva. Na tieto dva pojmy môžeme nazerať z dvoch uhlov pohľadu (video)

Aktíva a pasíva. Všade o tom počúvame, ale čo tieto pojmy vlastne znamenajú a prečo je také dôležité ich pochopiť?

Účtovné hľadisko

Na tieto dva pojmy môžeme nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Z účtovníckeho hľadiska sa jedná o dve strany súvahy podniku. Na jednej strane sú aktíva a teda majetok podniku. Môže byť hmotný, ako autá či budovy a nehmotný (napr. know-how podniku a finančný majetok, čiže peniaze na účtoch).

Na strane druhej sú pasíva a teda zdroje krytia tohto majetku a teda vlastné imanie podniku napr. základné imanie alebo nerozdelený zisk a ich záväzky, čiže rôzne úvery alebo záväzky voči štátu. Dôležité je aby sa tie dve strany súvahy na konci účtovnej závierky rovnali.

Aktíva

Nás však budú tieto pojmy viac zaujímať z finančného hľadiska. Ako prvý tieto pojmy definoval autor mnohých bestsellerov z finančnej sféry – Robert Kiyosaki. V jednoduchosti ide o to, že všetky statky môžeme rozdeliť na aktíva a pasíva.

Aktíva sú veci, ktoré nakúpime a v budúcnosti nám budú generovať ďalšie peniaze. Aktívom teda môžu byť naše investície do rôznych podkladových aktív ako akcie, dlhopisy a pod. Aktívom tiež môže byť aj investícia do nášho vzdelania, pretože ak si kúpime napríklad nejaký kurz, ktorý nás naučí novým zručnostiam, môžeme tieto zručnosti v budúcnosti použiť, aby sme zarobili viac peňazí.

Aj nákup investičného bytu je aktívum, pretože ho môžeme dať do prenájmu a mesačne nám niekto platí za bývanie a plus cena nehnuteľnosti naberá časom na cene a môžeme ju predať zo ziskom.

Pasíva

Na druhej strane máme pasíva. To sú veci, ktoré nakúpime, ale negenerujú nám žiadny zisk. Práve naopak, o naše peniaze nás len pripravujú. Môžu to byť veci potrebné k životu, ale peniaze do nich len pcháme a nikdy sa nám to nevráti.

Napríklad nákup oblečenia, rôznych šperkov, autá, domáci miláčikovia, rôzne spotrebiče a podobne. Treba ale povedať jednu veľmi dôležitú vec. To, či dané veci skončia ako aktíva alebo pasíva, z veľkej časti záleží na nás a našom prístupe k nim.

Výborným príkladom je spomínané auto. Ak si kúpime nové auto a využívame ho len na premiestnenie z bodu A do bodu B, tak sa jedná o pasívum. Ale ak si kúpime auto a využívame ho na nejakú podnikateľskú činnosť, napríklad rozvážame pizzu, jedná sa o aktívum, pretože nám zarába peniaze.

Ten istý princíp platí aj pri šperkoch, pretože si môžeme kúpiť prsteň, ktorým sa chceme len pochváliť okoliu a demonštrovať to, koľko máme peňazí a v takom prípade je to pasívum. Ale môžeme si kúpiť prsteň, pretože predpokladáme, že o nejaký čas stúpne na hodnote a predáme ho so ziskom a vtedy je to aktívum.

Kedy sa stávame bohatšími?

Skrátka, všetko čo nám z našich vačkov len vyberá peniaze a nič naspäť nám nevracia, sú pasíva. A naopak, všetko čo nám do vačkov peniaze prilieva sú aktíva.

Rozdiel v tomto prístupe a účtovníckom prístupe je v tom, že ak sa bavíme o financiách nie je žiadúce, aby sa aktíva a pasíva rovnali. Práve naopak, mali by sme sa snažiť budovať a nakupovať čím viac aktív a minimalizovať nákup pasív, pretože vtedy sa stávame bohatšími.

