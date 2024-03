Živnostenský zväz volá po spravodlivom daňovo-odvodovom mixe, prišiel s viacerými odporúčaniami

Slovenský živnostenský zväz odporúča viacero zmien na zlepšenie postavenia živnostníkov a malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Mali by sa podľa predstaviteľov zväzu prijať účinné opatrenia na elimináciu rizika vzniku druhotnej platobnej neschopnosti, napríklad skrátením maximálnej doby splatnosti faktúr.

Taktiež by sa mala zvýšiť informovanosť o rizikách využívania tzv. zastrených živností. Ďalej zjednotiť limity obratu pre registráciu na daň z pridanej hodnoty a pre uplatňovanie režimu mikrodaňovníka a primerane navýšiť limit paušálnych výdavkov, s cieľom lepšej prehľadnosti a zjednodušenia daňového systému u fyzických osôb podnikateľov.

Nižšie daňovo-odvodové zaťaženie

Podľa zväzu by sa malo znížiť aj daňovo-odvodové zaťaženie príjmov zamestnancov z pracovného pomeru, a to ako súčasť boja s nelegálnou prácou pri „zamestnávaní“ na živnosť. Zlepší sa tým podľa živnostenského zväzu sociálne postavenie ľudí, ktorých firmy zamestnajú formou riadneho pracovného pomeru, pri nástupe do dôchodku.

Taktiež by sa mali živnostníci zmysluplne zapojiť do systému sociálneho zabezpečenia. Cieľom je posilniť ich sociálnu ochranu, napríklad presunom odvodov hradených do rezervného fondu solidarity do fondu sociálneho poistenia a inými úpravami.

Legislatíva o zvereneckých fondoch

Mala by sa podľa zväzu zaviesť aj legislatíva o zvereneckých fondoch, resp. súkromných nadáciách. Umožní sa ňou rodinným podnikom úspešne zrealizovať generačnú výmenu nielen z hľadiska riadenia, ale aj z hľadiska zachovania hodnôt a majetku, ktoré rodinné firmy vytvorili v období svojho podnikania. Taktiež by sa nemalo uplatňovať transferové oceňovanie na medzigeneračné prevody majetku živnostníkov na ich nástupcov v podnikaní, pokiaľ sú členmi jednej rodiny, alebo tieto majetkové prevody oslobodiť od dane z príjmov.