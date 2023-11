Živnostníci s minimálnymi odvodmi by si mali budovať finančný majetok, aby dokázali vykompenzovať nízky dôchodok

Slovensko má podľa štatistík v evidencii najviac fiktívnych živnostníkov. Ich počet zvýšil za posledných desať rokov z 84-tisíc na takmer 110-tisíc. Ide o ľudí, ktorí by mali byť skôr zamestnancami a ich vykonávanie práce má povahu zamestnaneckého pomeru.

Niektorí sú živnostníkmi z donútenia, ale sú aj takí, ktorých motivujú nižšie dane a odvody. Sociálna poisťovňa ako aj štát tak prichádzajú o nemalé finančné zdroje. Za nízke odvody však živnostníci dostávajú aj nižšie sociálne dávky, dopad to bude mať aj na výšku dôchodku v budúcnosti.

Na toto upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad. Viacerí fiktívni živnostníci sa pri odchode do dôchodku môžu podľa úradu ocitnúť pod hranicou minimálneho dôchodku a na ich nevyhnutné dorovnanie sa bude musieť skladať celá spoločnosť.

Z priemeru žiť nechceme

„Živnostníci, ktorí sa rozhodli platiť čo najnižšie odvody, môžu na to v budúcnosti doplatiť prudkým poklesom životnej úrovne. A to najmä v prípade, ak si na starobu nič neodložia. Platením odvodov z minimálneho vymeriavacieho základu nielen škodia štátnej pokladni, ale vysokému riziku vystavujú aj sami seba,“ upozorňuje analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.

Z vlaňajšieho prieskumu Portu pritom vyplýva, že väčšina Slovákov chce pracovať maximálne do šesťdesiatky a až 86,5 % ľudí tvrdí, že priemerná penzia by im na živobytie nestačila. „Preto ľuďom, ktorým hrozí v starobe výrazný prepad životnej úrovne, odporúčame, aby si na ňu odkladali. Ak s tým začnú hneď po vstupe na trh práce, bude im stačiť niekoľko desiatok eur mesačne, aby sa na penzii nemuseli zásadne uskromňovať,“ uvádza Malina.

Treba sa pripraviť

Kto na dôchodku nechce prísť o svoj pôvodný štandard, mal by sa pripraviť vopred. „Živnostníci s minimálnymi odvodmi by si mali jednoznačne systematicky budovať finančný majetok, aby dokázali vykompenzovať veľmi nízky dôchodok, ktorý ich v budúcnosti čaká,“ povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Aj keď vláda pred časom zaviedla inštitút minimálneho dôchodku a nastavila ho v porovnaní s dôchodkami zamestnancov s priemernou mzdou podľa Búlika skutočne štedro, z tohto príjmu nebude možné na dôchodku vyžiť. „Nehovoriac o tom, že štát kvôli stále väčšej skupine dôchodcov nedokáže udržať dlhodobo dôchodky na dnešnej úrovni a tieto sa budú postupne meniť v zásade na sociálnu dávku,“ poznamenal analytik.

Pre živnostníka je kľúčové sporením znásobiť svoje vlastné úspory. Štatisticky najspoľahlivejší spôsob, ktorým dokážete násobne zväčšiť svoje úspory, je podľa Búlika pravidelné investovanie na finančných trhoch. „Dáta jasne potvrdzujú, že investovaním sa dá dlhodobo nielen prekonať inflácia, ale aj úspory znásobiť. Za posledných 100 rokov dosiahlo napríklad priemerné zhodnotenie amerického akciového trhu takmer 10 % vrátane všetkých kríz a poklesov,“ skonštatoval analytik.

Dôležité je načasovanie

Najvhodnejším spôsobom je podľa neho pravidelné investovanie do podielových a ETF fondov. Ak živnostníkovi do odchodu na dôchodok zostáva 10 a viac rokov a nie je vyslovene konzervatívny, Búlik odporúča investovať do čisto akciového portfólia. Tento variant je z hľadiska potenciálneho výnosu podľa neho najlepšie rozhodnutie, keďže práve akcie dosahujú dlhodobo najvyššie výnosy a v kombinácii s investovaním do fondov so širokým rozložením portfólia sa výrazne znižuje riziko.

Pre živnostníkov, ktorí majú o niečo konzervatívnejší prístup k investovaniu, je kompromisom kombinácia akciového a dlhopisového portfólia. Aj akciové portfólio s určitým podielom dlhopisov je stále dobré riešenie pre dosiahnutie slušného celkového zhodnotenia.

Ak živnostníkovi s minimálnymi odvodmi zostáva do odchodu na dôchodok menej ako 10 rokov a doteraz systematicky neinvestoval ani nesporil, má sťaženú situáciu. „V takom prípade by bolo vhodné po častiach investovať všetky úspory do kombinácie akciových a dlhopisových fondov. Ak je jeho pohľad na riziko dynamický, môžu v takomto portfóliu prevládať akcie,“ hovorí Búlik.

Pri konzervatívnom investorovi však budú v jeho portfóliu prevažovať dlhopisy. Zároveň je potrebné časť portfólia niekoľko rokov pred dôchodkovým vekom začať presúvať z akcií do dlhopisov. Konkrétne nastavenie v tomto prípade výrazne závisí od výšky úspor, rizikového profilu každého človeka, ale aj jeho celkovej finančnej a rodinnej situácie.

Na čo si dávať pozor

Analytik neodporúča živnostníkom a vo všeobecnosti žiadnemu z bežných ľudí investovať do jednotlivých akcií na burze alebo do samostatných slovenských korporátnych dlhopisov. Súčasný trh ponúka množstvo takýchto príležitostí, sú však často prezentované príliš lákavo a zjednodušene.

Človek, ktorý nie je profesionál vo finančnej oblasti, si môže len ťažko porovnať, ako nepomerne rizikovejšie je investovať do takýchto jednotlivých cenných papierov v porovnaní s investovaním do široko diverzifikovaných podielových či ETF fondov.

„Pomocou fondov totiž vieme investovať aj malé sumy do stoviek až tisícov rôznych cenných papierov, čo je násobne bezpečnejšie ako kúpiť si jednu akciu konkrétnej svetovej firmy alebo kúpou korporátneho dlhopisu požičať svoje peniaze lokálnej firme na jej podnikanie. Rovnako tak neodporúčame investovať do špekulatívnych nástrojov ako sú kryptomeny, komodity alebo zlato,“ upozorňuje Búlik.

Treba myslieť na budúcnosť

Dôchodok je obdobím života, keď už pravdepodobne nebudeme pracovať a potrebujeme financie na svoje životné náklady. Sporiť si na dôchodok umožní mať dostatok financií na to, aby sme mohli žiť pohodlne a nezávisle.

Populácia starne, čo znamená, že stále viac ľudí bude nastupovať do dôchodku a bude menej pracujúcich ľudí na to, aby sa starali o dôchodky tých, ktorí sú v dôchodkovom veku. Sporiť si na dôchodok pomôže zmierniť tento tlak na verejný dôchodkový systém. Sporiť si na vlastný dôchodok poskytne väčšiu kontrolu nad finančnými prostriedkami.