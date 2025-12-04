Záujem o financovanie bývania rastie. Hypotéky pod tri percentá sú stále možné, no nie pre každého

Úroky na hypotékach sa po mesiacoch postupného zlacňovania priblížili k hranici troch percent a záujem o financovanie bývania tak opäť rastie. Tempo znižovania sadzieb sa však spomaľuje a trh naznačuje, že priestor na ďalší pokles je obmedzený. Podľa Evy Šabovej zo spoločnosti FinGO.sk môže byť rok 2026 zlomový.
„Môže priniesť stagnáciu úrokových sadzieb a v dôsledku konsolidácie aj zhoršenú finančnú situáciu ľudí. V bankách to môže viesť k sprísneniu posudzovania bonity klientov,“ upozorňuje. Aj preto odporúča riešiť hypotéku skôr, ako sa podmienky sprísnia.
Príprava podpultových sadzieb
Dopyt po úveroch na bývanie na Slovensku v roku 2025 citeľne stúpol a týka sa nielen nových hypoték, ale aj klientov, ktorí sa snažia získať výhodnejšie podmienky pre svoje existujúce úvery. Mnohé banky dnes ponúkajú atraktívne refinancovanie alebo umožňujú úpravu úrokovej sadzby mimo výročia fixácie.
Na trhu tak vzniká výrazný rozptyl medzi najlacnejšími a najdrahšími ponukami, ktorý môže domácnostiam v mesačných splátkach robiť rozdiel v desiatkach až stovkách eur. Šablová upozorňuje aj na to, že banky pre nových klientov často pripravujú tzv. „podpultové sadzby“, ktoré sú nižšie ako tie oficiálne komunikované.
Zhoršený stav verejných financií
V prípade niektorých retenčných ponúk sa existujúce hypotéky refixujú aj pod hranicou troch percent, hoci to napokon závisí od výnosovosti konkrétneho klienta. Vývoj však ovplyvňujú aj faktory, ktoré držia sadzby na Slovensku vyššie než v iných krajinách eurozóny.
Podľa Šabovej je jedným z kľúčových dôvodov rozdielna úroveň rizikovosti štátov. Slovenské štátne dlhopisy dlhodobo nesú vyšší výnos než napríklad nemecké, čo spôsobuje, že banky musia počítať aj s vyššou rizikovou prirážkou. Vyššie riziko zároveň pramení zo zhoršeného stavu verejných financií a zvýšenej politickej neistoty.
„Práve kvôli týmto faktorom nemôžeme vylúčiť ani sprísnenie posudzovania bonity klientov,” dodáva. Očakávaná konsolidácia verejných financií tak môže v najbližšom roku spôsobiť dvojaký efekt, teda stagnáciu úrokových sadzieb a narušenie finančnej stability časti domácností.
Ceny opäť porastú
Ak sa zhorší aj ich schopnosť splácať, banky budú pravdepodobne obozretnejšie pri schvaľovaní úverov. Preto odborníčka odporúča ľuďom, ktorí plánujú riešiť bývanie alebo refinancovanie, aby nečakali na ďalší pokles úrokov, ktorý už nemusí prísť.
Rozhodovanie pritom výrazne ovplyvňuje aj to, že ceny nehnuteľností podľa aktuálnych trhových predpovedí opäť mierne porastú. Aj preto môže byť rýchlejšie rozhodnutie pragmatické, najmä ak človek dokáže porovnať ponuky viacerých bánk a získať sadzbu, ktorá mu ušetrí výraznú sumu počas celej splatnosti úveru.