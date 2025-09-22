Zákon o evidencii tržieb nie je podľa zamestnávateľov pripravený na prax, požadujú viac času

Návrh nového zákona o evidencii tržieb, ktorý má nahradiť súčasný zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, narazil na kritiku sociálnych partnerov.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR), Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú na nedostatočnú pripravenosť legislatívy a požadujú posunutie účinnosti k 1. júlu 2026.
Konkrétne technické riešenia
AZZZ SR zdôraznila, že podnikatelia stále nepoznajú konkrétne technické riešenia, ktoré zákon predpokladá, a preto nie je možné, aby sa pripravili na zavedenie povinnosti umožniť bezhotovostné platby.
Odborári k novele zákona DPH nemajú pripomienky, zamestnávatelia chcú viac času
„Predpokladaná lehota medzi zverejnením zákona v Zbierke zákonov a jeho účinnosťou je neprimerane krátka, čo môže spôsobiť aplikačné problémy,“ uviedla organizácia. Zároveň navrhuje vypustenie ustanovenia o povinnom prijímaní platieb kartou či prostredníctvom QR kódov, keďže to podľa nej zvýši prevádzkové náklady a pre starších lekárov či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môže byť prakticky nezvládnuteľné. Podobný postoj zaujala aj APZD, ktorá rovnako žiada posunutie účinnosti.
„Zatiaľ stále nepoznáme technické podrobnosti a konkrétne riešenia, ktoré si vyžiadajú zmenu interných systémov a procesov. Preto je potrebný dostatočný čas na prípravu,“ upozornila asociácia.
Požadujú viac času
RÚZ vo svojom stanovisku pripomína, že nový zákon zavádza povinnosť prijímať platby aj prostredníctvom QR kódov a zároveň rozširuje okruh podnikateľov povinných používať pokladnicu eKasa. Kritizuje tiež prísny sankčný mechanizmus a navrhuje, aby úrady mali možnosť individuálne posudzovať prípady a ukladať nápravné opatrenia namiesto pokút.
Zamestnávatelia vyzývajú vládu na prehodnotenie konsolidačných opatrení, ohrozujú podnikateľov aj ekonomiku
„Riziká nesprávnej implementácie, najmä v úvodných mesiacoch účinnosti zákona, sa nedajú vylúčiť. Preto je potrebné zachovať proporcionalitu sankcií,“ uvádza únia.
Zamestnávateľské zväzy sa zhodujú, že cieľ boja proti daňovým únikom je legitímny, no nesmie ísť na úkor chaosu v praxi. Požadujú viac času, konkrétnejšie technické parametre a väčšiu flexibilitu pri uplatňovaní zákona.