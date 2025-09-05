Americký akciový index S&P 500 prelomil ďalší rekord

Americké akcie sa vo štvrtok posilnili. Index S&P 500 uzavrel na novom rekorde v nádeji, že spomalenie trhu práce povedie k nižším úrokovým sadzbám.
Údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila agentúra ADP, ukázali, že zamestnanosť v americkom súkromnom sektore sa minulý mesiac zvýšila len o 54-tisíc miest. Je to menej, ako očakávali analytici. Zároveň ide o spomalenie tempa tvorby nových pracovných pozícií v súkromných firmách v USA, keďže v júli ich pribudlo 106-tisíc.
Index S&P 500 uzavrel so ziskom 0,8 percenta na úrovni 6 502,08 bodu. Tesne tak prekonal svoje predchádzajúce historické maximum. Priemyselný index Dow Jones vzrástol o 0,8 percenta na 45 621,29 bodu a technologický Nasdaq si prilepšilo 1 percento na 21 707,69 bodu.
Ázijské trhy prevažne stúpli, keďže sa zastavil intenzívny výpredaj čínskych akcií. Objavili sa totiž dohady, že čínski finanční regulátori by mohli zasiahnuť. Hlavný japonský index Nikkei 225 v piatok vzrástol o 0,7 percenta na 42 890,85 bodu, index hongkonskej burzy Hang Seng stúpol o 0,1 percenta na 25 203,75 bodu a čínsky Shanghai Composite si prilepšil o 0,2 percenta na 3 774,84 bodu.