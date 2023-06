Inflácia podľa analytikov naďalej klesá a v lete môže dosiahnuť jednocifernú úroveň

Pokles cien by mal pokračovať aj v ďalších mesiacoch, myslia si analytici. Medziročná inflácia v máji klesla z aprílových 13,8 % na 11,9 % a teda pokračovala v zvoľňovaní.

Vrchol inflácie

Medzimesačne spotrebiteľské ceny tovarov a služieb klesli o 0,1 %, čo bolo prvýkrát od decembra 2020. Pomohol silný bázický efekt a aj znovuzavedené obedy zadarmo v školách.

„Očakávame, že inflácia svoj vrchol už dosiahla a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch,“ skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Zmierňovanie medziročnej inflácie bude i naďalej podľa neho podporovať najmä silný bázicky efekt, teda vysoká porovnávacia základňa z minulého roka.

Väčšina položiek spotrebného koša by si však mohla ešte niekoľko mesiacov udržať stále nadpriemerné dynamiky zdražovania.

Koncesionárske poplatky

Na druhej strane, už v júli spomaľovanie inflácie podporí podľa Koršňáka aj administratívny krok politikov, a to zrušenie koncesionárskych poplatkov.

To zníži infláciu o 0,3 percentuálneho bodu. Aj vďaka tomu by sa už v júli až v auguste mohla inflácia spomaliť do jednociferných úrovni.

„V priemere by podľa našich prepočtov mala dosiahnuť 11,1 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 7 %,“ uviedol Koršňák.

Aj podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka prichádzajú z trhov signály o poľavovaní inflačných tlakov, čo sa postupne prelieva aj do dát o inflácii.

Vzhľadom na svižný pokles inflácie, svižnejší než pôvodne analytici sporiteľne očakávali, môže byť priemerná miera rastu cien v tomto roku o niečo nižšia než ich pôvodný odhad 12 %.

Vysoké ceny v obchodoch

„Nateraz sa zdá, že jednocifernú mieru medziročného nárastu cien by sme mohli dosiahnuť už v úvode jesene. Dôležitým determinantom pre tento vývoj však bude rast miezd, ktoré sú dôležitou nákladovou položkou firiem a môžu tak za určitých okolností brzdiť pokles cien,“ povedal Horňák.

Analytička 365.bank Jana Glasová nateraz očakáva priemernú infláciu za tento rok okolo 10 %, pričom nevylučuje ani pomalší rast cien. A v budúcom roku 2024 by mohla ešte spomaliť na 6 až 7 %.

„Napriek spomaľovaniu inflácie sú ceny v obchodoch stále na vysokých hodnotách. Najciteľnejšie to vnímajú hlavne nízkopríjmové domácnosti a domácnosti dôchodcov, nakoľko tie vynakladajú najväčšiu časť svojho rozpočtu na zabezpečenie základných potrieb ako sú potraviny a bývanie,“ hovorí Glasová.

Aj týmto domácnostiam odporúča, aby šetrili a snažili sa vytvoriť aspoň malú finančnú rezervu, ktorá poslúži v prípade neočakávaných výdavkov. „Každé nasporené euro sa počíta,“ dodala analytička.