Vyčíňanie počasia vie zničiť aj celý majetok, no podľa odborníkov sa nechránime dostatočne. Čo robíme zle?

Hoci povodne, prívalová voda, či silné dažde sú a budú rizikové pre mnohé nehnuteľnosti na Slovensku, ľudia na riziká a možnosti, ako sa pred nimi chrániť, nemyslia včas.

„Pre mnohých poškodených sa pritom škody šplhajú až do hodnoty celého ich majetku,“ upozorňuje odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec. Stále sa nájdu takí, čo svoje bývanie a majetok nemajú vôbec poistené a spoliehajú sa na to, že „mne sa to nemôže stať“.

Pozor na podpistenie

Rizikom je podľa jeho slov aj zle nastavené poistenie. Môže tak vzniknúť podpoistenie, kedy je hodnota nehnuteľnosti oveľa vyššia ako dojednaná poistná suma. „Zoberme si príklad rodinného domu, ktorý by sa dnes dal postaviť za dvestotisíc eur. Búrka so silným vetrom z neho odniesla časť strechy a spôsobená škoda dosiahla 20-tisíc eur, dom je však poistený len na 140-tisíc, čo bola jeho nová hodnota pred piatimi rokmi. Poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie vo výške len 70 percent skutočnej škody, teda odráta z neho 30-percentné podpoistenie,“ vysvetľuje Michalec.

Ako hovorí riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Jaroslav Krajňák, každé dobre nastavené poistenie bývania chráni pred najčastejšími živelnými rizikami ako sú povodne, záplavy, ale aj krúpy, tornáda či blesky, ktoré sa často objavujú práve v letných mesiacoch. Je však dôležité mať vhodne vyskladanú zmluvu a mať nastavenú správnu poistnú sumu, aby nenastalo podpoistenie a krátenie poistného plnenia.

„Takisto treba mať komplexné krytie. Častým problémom starších poistných zmlúv totiž býva, že ľudia síce majú poistenú nehnuteľnosť, čo je podmienkou k čerpaniu hypotéky, ale už nemajú poistenú aj domácnosť a zodpovednosť,” upozorňuje Krajňák.

Vo všeobecnosti klientom radí, aby svoje poistky skontrolovali aspoň raz za dva či tri roky. A to aj preto, lebo poisťovne časom svoje poistné produkty vylepšujú. Ľudia tak dokážu chrániť svoj majetok kvalitnejšie a výhodnejšie, a to aj za rovnaké alebo len mierne vyššie poistné.

Produkty sa líšia

Vzhľadom na čoraz častejšie výkyvy počasia a hroziace vysoké škody by už poistenie vlastného majetku malo byť samozrejmosťou, no stále nie je. „Vždy je potrebné analyzovať riziká, ktoré skutočne hrozia, ako aj rozsah možných škôd z jednotlivých rizík. Napríklad tornádo, požiar alebo povodeň či záplava dokážu majetok zničiť úplne. Voda z vodovodných zariadení, prívalový lejak, silné krúpy, alebo nepriamy úder blesku vždy spôsobia len čiastočné škody,“ vysvetľuje Michalec.

Ponúk poistných produktov je veľa. Často sa líšia v jednotlivých parametroch, ako napríklad v rozsahoch krytia. Ide však o jeden z najdôležitejších parametrov. „V prípade nejasností je vždy lepšie sa obrátiť na odborníka, ktorý má o trhu poistenia prehľad,“ radí Pavol Michalec.

Ten, kto sa tomu rozumie, vie totiž povedať aj to, za akých podmienok bude poisťovňa ochotná nehnuteľnosť poistiť a či ju vôbec možno poistiť. Ak sa budova nachádza v rizikovej oblasti, nemusí to byť jednoduché. „Poistenie spravidla kryje len náhodné škody. Pravidelne sa opakujúca povodeň na tom istom mieste už náhodnou udalosťou nie je,“ povedal Michalec.

A čo auto?

Škody na vozidle spôsobené prírodnými živlami, teda aj škody spôsobené vodou, búrkou, vetrom a podobne, vie zmierniť havarijné poistenie. „Dokonca niektoré poisťovne poskytujú dodatočné pripoistenia k povinnému zmluvnému poistenie, v ktorých sú kryté niektoré špecifické riziká súvisiace s počasím,“ povedal vedúci prevádzkových služieb v spoločnosti Business Lease Slovakia Vladimír Guštafik. V prípade havarijného poistenia dostanete náhradu vo výške nákladov na opravu vozidla po odrátaní dohodnutej spoluúčasti.

Pozor však, ak ste išli vedome do rizika, alebo ste neprispôsobili jazdu stavu vozovky, alebo k nehode prispel zlý technický stav vozidla. Vtedy môže poisťovňa poistné plnenie aj krátiť, prípadne odmietnuť.

„Napríklad pri škode vzniknutej aquaplaningom bude poisťovňu zaujímať aj stav pneumatík. V prípade vzniku poistnej udalosti pri brodení sa cez zaplavený terén sa zas poisťovňa bude pýtať, za akých okolností k poistnej udalosti došlo. Ak ste išli vedome do rizika a vošli vozidlom do zaplavenej časti vozovky či terénu, tak by vám poisťovňa mohla aj napriek havarijnému poisteniu krátiť až odmietnuť poistné plnenie,“ povedal Guštafik.

Pozor na blesky

Okrem dažďa a krupobitia búrky sprevádza aj pomerne silná blesková aktivita. Poisťovne vždy rozlišujú, či škoda na majetku vznikla následkom priameho alebo nepriameho úderu blesku.

Priamy úder blesku znamená, že blesk bezprostredne prešiel cez poistenú vec. Škody spôsobené priamym úderom blesku, vrátane guľového blesku, sú automaticky kryté v základnom poistení nehnuteľnosti a domácnosti. Ak blesk udrie priamo, sú účinky blesku tepelné, mechanické a elektromagnetické.

Nepriamy úder blesku je poškodenie alebo zničenie predmetov poistenia prepätím spôsobeným napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým prepätím. Ak sa napríklad po nepriamom úderu blesku poškodia elektrospotrebiče, poisťovňa škody podľa Róberta Kocha z oddelenia poistenia majetku v poisťovni Uniqa uhradí, ak je nehnuteľnosť a domácnosť proti nepriamemu úderu blesku pripoistená.

„Väčšina zmlúv na poistenie domu a domácností sa už dnes uzatvára s balíkom poistenia, súčasťou ktorého je aj nepriamy zásah blesku,“ hovorí Róbert Koch.

Ako nahlásiť škodu:

– Pri škode na majetku je potrebné čo najskôr kontaktovať poisťovňu a škodu nahlásiť. Buď online, prostredníctvom webstránky poisťovne, prípadne telefonicky alebo cez svojho obchodníka.

– Správa o škode by mala podľa poisťovne Uniqa obsahovať zoznam poškodených položiek s uvedením veku, rozsahu poškodenia a ceny.

– Je dobré poškodenia aj nafotiť a fotodokumentáciu priložiť k hláseniu škody.

– Po nahlásení škody je potrebné počkať na obhliadkového pracovníka z poisťovne, ktorý zistí rozsah škôd a zdokumentuje poškodenia, až potom je možné začať s odstraňovaním následkov škôd a opravou majetku.

– V prípade, že je potrebné zamedziť vzniku ešte väčšej škody, napríklad ak víchrica strhne strechu a hrozí, že blížiaci sa dážď spôsobí ďalšie škody, alebo je potrebné odstrániť následky škody z hygienických dôvodov, vtedy je možné podľa vyjadrení poisťovne Allianz začať s odstraňovaním následkov škôd a opravou aj bez kontaktu s poisťovňou.

– V prípade potreby môže poškodený požiadať aj o vyplatenie zálohy na opravu.