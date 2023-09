Vlastný účet v banke je pre deti vhodný od druhého stupňa základnej školy, tvrdia odborníci

Deti na prvom stupni základnej školy by už mali spoznávať hodnotu peňazí. Pokiaľ ide o stredné školy, ako poukazujú odborníci, hoci sa výučba stále vo všeobecnosti orientuje skôr na teóriu, vidieť už veľmi pomalý posun pri vzdelávaní aj smerom k praktickému vnímaniu.

„Cieľom každej školy by malo byť hlavne to, aby absolvent dokázal nadobudnuté poznatky vedieť využiť v dnešných podmienkach a pracovať s nimi priamo v praxi na trhu práce, prípadne pri vlastnej podnikateľskej činnosti,“ hovorí garant pre sektor úverov v spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol.

Systém vreckového

Systém vreckového pre deti je podľa odborníkov dobrým základom osvojovania si základov finančnej gramotnosti. Názory, kedy začať školákov učiť hospodáriť s peniazmi, sa rôznia.

Sokol odporúča, aby sa už rodičia pri odovzdávaní vreckového pokúsili deťom vysvetliť aj samotný význam peňazí, aby si ich s pribúdajúcim vekom čoraz viac začali vážiť. Nastavenie vreckového by však podľa neho malo byť otázkou tak výchovy, ako aj finančnej situácie, ktorú má každá domácnosť nastavenú individuálne, resp. podľa vlastných možností.

Od šiestich rokov

Ako uviedla odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Monika Šmýkalová, s vreckovým odporúča začať od šiestich rokov dieťaťa, teda od nástupu na základnú školu. Výška vreckového by sa mala následne zvyšovať s pribúdajúcim vekom.

Malým školákom vo veku do desať rokov stačí podľa nej suma od jedného do troch eur na týždeň, starším deťom od troch do piatich eur na týždeň. Mesačné vreckové pre stredoškoláka by malo byť do 30 eur.

Doba sa pritom intenzívne mení a dnes už aj deti na základnej škole majú svoje vlastné smartfóny, či smarthodinky, ktoré disponujú možnosťou platby.

Detský bankový účet

„Ak chceme deťom ponechať čo najmenej hotovostných peňazí, aby ich náhodou nestratili, prípadne aby im ich niekto neukradol, odporúčam na danom bankovom účte ponechať len menšiu čiastku finančných prostriedkov, prípadne nastaviť maximálne denné limity,“ radí Sokol.

Rodič totiž má možnosť aj na diaľku zablokovať bankový účet prakticky okamžite. „Dokáže tak zabrániť prípadným väčším stratám,“ dodáva Sokol.

Prváčikovi a mladším žiakom je vhodnejšie podľa Šmýkalovej dávať vreckové v hotovosti. Na vlastný účet a platobnú kartu je dieťa pripravené podľa nej na druhom stupni základnej školy. Banky ponúkajú pre deti rôzne zvýhodnené účty. Ich súčasťou je často sporenie či ďalšie služby ako poistenie alebo platobná karta so zaujímavým dizajnom.