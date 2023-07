Eurobarometer po prvýkrát ukázal úroveň finančnej gramotnosti v Únii. Ako je na tom Slovensko?

Len 18 % občanov Európskej únie (EÚ) má vysokú úroveň finančnej gramotnosti, 64 % strednú a zvyšných 18 % nízku.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu Eurobarometer o finančnej gramotnosti v Únii, ktoré tento týždeň zverejnila Európska komisia.

Medzi štátmi sú veľké rozdiely

V prieskume zisťovali finančné znalosti aj finančné správanie, ktoré sa spoločne považujú za finančnú gramotnosť, občanov EÚ.

Komisia o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy na svojej webstránke, pričom upozorňuje, že medzi jednotlivými členskými štátmi sú veľké rozdiely.

Vysokú úroveň finančnej gramotnosti dosiahlo viac ako 25 % ľudí len v štyroch členských štátoch, Holandsku, Švédsku, Dánsku a Slovinsku.

Na Slovensku zaznamenali vysokú úroveň finančnej gramotnosti u 20 % občanov, strednú u 63 % a nízku u zvyšných 17 %.

Finančné vzdelávanie je potrebné

Výsledky podľa Komisie tiež poukazujú na potrebu finančného vzdelávania zameraného na konkrétne skupiny vrátane žien, mladších ľudí, ľudí s nižšími príjmami a ľudí s nižšou úrovňou vzdelania, ktorí sú v priemere menej finančne gramotní ako ostatné skupiny.

„Tento vôbec prvý prieskum EÚ o finančnej gramotnosti je pre nás a členské štáty výzvou: spoločne musíme urobiť viac pre zlepšenie úrovne finančnej gramotnosti v EÚ. Poskytnúť ľuďom sebadôveru a zručnosti, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o svojich peniazoch, je v záujme všetkých. Má to pozitívny vplyv na osobnú a finančnú pohodu ľudí a ich odolnosť voči príjmovým šokom. Pomáha to tiež dosiahnuť ciele únie kapitálových trhov – tým, že ľuďom umožňuje pochopiť výhody a riziká investovania a buduje dôveru v kapitálové trhy. Tento Eurobarometer je dôležitým príspevkom k nášmu chápaniu finančnej gramotnosti v EÚ a pomôže nám zamerať naše úsilie tam, kde je to najviac potrebné,“ vyjadrila sa k výsledkom eurokomisárka pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinness.