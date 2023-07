Finančné inštitúcie sa čoraz viac približujú mladej generácii, chýba však finančná gramotnosť

Aj finančné produkty a služby podliehajú trendom. Staršie generácie stále spomínajú na vkladné knižky a sporožíro. Mladá generácia viac inklinuje k digitálnym službám, ako napríklad otvoreniu bežného účtu online. Do pobočky banky chodia len minimálne.

Za „mladú generáciu“ sa z hľadiska využívania a dostupnosti finančných produktov a služieb považujú tí, ktorí boli v detstve alebo počas dospievania ovplyvnení internetom a modernými technológiami. Spravidla ide o generáciu mileniálov narodených v roku 1980 až 1995, generáciu Z narodených v roku 1996 až 2009 a generáciu Alfa od 2010 až dodnes. Tieto generácie sú poznačené pozitívnym a aktívnym postojom k novodobým komunikáciám, médiám a digitálnym technológiám.

Pestrá ponuka produktov

Ako informuje Národná banka Slovenska, finančné inštitúcie sa snažia čoraz viac priblížiť práve mladej generácii a jej potrebám. Poskytujú mladým výhody ako účet zdarma či zľavy vo vybraných obchodoch.

V ponuke bánk dominujú elektronické služby, mobilné platby, okamžité platby, zasielanie peňazí cez telefónne číslo a iné rýchle, no zároveň udržateľné riešenia. Budúcnosť našej planéty je totiž podľa národnej banky tiež jedným z trendov mladej generácie. Modernými prvkami sú aj virtuálni poradcovia, chatboti a živí i virtuálni influenceri.

Mladí a vzťah k službám

Mladí preferujú produkty a služby online, bez čakania a ideálne zadarmo. Aj preto sa tešia veľkej obľube smart hodinky s aplikáciami elektronických peňaženiek, prípadne mobil s obdobnými aplikáciami. Radšej platia bezhotovostne, nakupujú online, využívajú digitálne peňaženky. Veľká väčšina mladých má svoj vlastný bankový účet od skorého veku. Omnikanál považujú za samozrejmosť.

Mladí ľudia podľa NBS neriešia, či ide o služby klasickej finančnej inštitúcie alebo služby startupov. Rovnako nerozlišujú, či sú služby zahrnutú v cene balíka, alebo ide o tzv. selfservice. V posledných rokoch je tak často skloňované spojenie UX (user experience – užívateľský zážitok) a nadštandardný servis. Webové stránky, aplikácie aj služby sa testujú a upravujú, aby boli pre užívateľov čo najintuitívnejšie.

Ideálne zadarmo

Mladí chcú všetko hneď a zadarmo. A ak už to zadarmo nejde, aspoň na splátky alebo platiť až neskôr. Preto niet divu, že sa už aj na Slovensku objavuje služba rýchlych nákupov formou odloženého splácania tzv. Buy-now-pay-later (z angl. kúp teraz, zaplať neskôr).

Toto riešenie je podľa národnej banky otvorené aj tým, ktorí nemajú finančnú históriu. Môže však viesť podľa NBS k nekontrolovanému míňaniu, dokonca až k preúverovaniu, a to najmä vtedy, ak si spotrebiteľ nakúpi viac, ako má možnosť splácať.

Vzdelávanie a financie

Mladí ľudia sú šikovní v digitálnych zručnostiach. Dokonca vedia pri kúpe tovarov porovnávať jednotlivé produkty podľa rôznych kritérií. No pokiaľ ide o finančnú gramotnosť, tu teória za praxou zaostáva.

„Žiaci síce dokážu vyriešiť aj náročný matematický príklad, no nedokážu si ho preniesť do reálneho života,“ konštatuje Marek Sokol zo spoločnosti Universal maklérsky dom. Ďalším vážnym problémom podľa neho je, že mladí žijú pre uspokojenie len súčasných potrieb. „A to je chyba,“ upozorňuje odborník.

Hoci dnešná doba pokročila z pohľadu digitalizácie a najmä mladí ľudia sa zväčša dokážu ľahko orientovať a porovnávať si rôzne ponuky a ich vlastnosti, v prípade finančnej gramotnosti je to iné. „Napríklad to možno badať pri myslení na svoj dôchodok, resp. na obdobie niekoľkých rokov dopredu,“ vysvetľuje Sokol.

Sem patrí aj vytvorenie si finančnej rezervy na nepredvídateľné náklady, či odkladanie si na dofinancovanie vlastnej časti k hypotéke za účelom kúpy nehnuteľnosti. „Je všeobecne známe, že takéto záležitosti prevažne mladšia generácia odkladá na neskôr, aby si teraz uspokojila skôr súčasnú spotrebu,“ konštatuje Sokol.

To je podľa odborníka chyba. „Práve ten čas, ktorý má mladá generácia k dispozícii, je výhodou. Čím viac času totiž má k dispozícii, tým jednoduchšia je cesta k dosiahnutiu zvoleného cieľa,“ dodáva Sokol.

Futuristické vízie

Finančné produkty a služby sa neustále menia. Vkladné knižky už sú minulosťou a aj to, čo poznáme dnes, bude už o pár rokov zrejme úplne iné. Či už pôjde o decentralizované financie, virtuálne pobočky bánk, finančné služby ponúkané v Metaverze, hologramy či chatbotov.

Všetko, čo sa dnes zdá byť futuristické, bude podľa NBS pravdepodobne reálne. Vďaka mladým môžeme prvky týchto futuristických vízií pozorovať už dnes.