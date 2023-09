Ako naučiť narábať deti s peniazmi?

Naučiť deti zručnosti a správne narábanie s peniazmi je dôležitou súčasťou ich výchovy. Je niekoľko krokov, ako to môžete urobiť.

Základy financií: Začnite s vysvetlením základov financií. Vysvetlite, čo sú peniaze, ako funguje platobný systém a prečo sú peniaze dôležité. Použite jednoduchý jazyk, aby tomu deti mohli porozumieť.

Učte ich šetriť: Povedze im, že nie všetky peniaze, ktoré dostanú, musia hneď minúť. Pomôžte im vytvoriť si šporkasku alebo účet, na ktorom budú môcť uložiť časť svojich peňazí.

Rozpoznávanie hodnoty peňazí: Pomôžte deťom pochopiť, koľko čo stojí. Porovnajte ceny a ukážte im, koľko peňazí musia ušetriť na kúpu určitého tovaru alebo hračky.

Rozpoznanie potrieb a želaní: Vysvetlite rozdiel medzi tým, čo potrebujú a tým, čo chcú. Pomôžte im pochopiť, že nie všetky želania sa dajú ihneď uskutočniť.

Riešenie finančných problémov: Keď deti narazia na problém, kedy nemajú dosť peňazí na to, čo chcú, učte ich hľadať riešenia. Môžu sa pokúsiť ušetriť viac alebo sa môžu rozhodnúť pre inú alternatívu.

Rozvoj finančných zručností: Postupne ich učte zručnostiam, ako je napríklad výpočet zliav, sledovanie výdavkov a zostatkov a rozlišovanie medzi dobrými a zlými finančnými rozhodnutiami.

Príklad: Deti sa učia veľa pozorovaním dospelých. Preto buďte dobrým príkladom. Ak sami dobre narábate s peniazmi a ukazujete im to, budú sa pravdepodobne správať podobne.

Diskusia o peniazoch: Udržujte otvorenú komunikáciu s deťmi ohľadom financií. Odpovedajte na ich otázky a vysvetlite im veci, keď majú záujem.

Investície a dlhodobé plány: Keď sú deti dostatočne vyspelé, môžete ich učiť aj o investíciách a plánovaní budúcnosti.

Pamätajte, že výučba detí, ako narábať s financiami, by mala byť postupná a prispôsobená ich veku a schopnostiam. Snažte sa urobiť z tohto procesu zábavnú a vzdelávajúcu aktivitu, ktorá im pomôže vybudovať zdravý vzťah k peniazom.

Pravidelné vreckové

Tomáš Baťa svojho času tvrdil, že dieťa by sa malo naučiť hospodáriť s peniazmi už ako šesťročné, teda vo veku, kedy ovláda základné počty. Sám takto viedol svojho syna aj žiakov v jeho škole.

Sú rodičia, ktorí dávajú svojim deťom vreckové. Je však vhodné to robiť tak, aby sme ich pritom naučili aj hospodáriť. Podľa psychológov je kľúčom k úspechu pravidelnosť. Pre mladšie deti je ľahšie naučiť sa hospodáriť s peniazmi vtedy, keď dostávajú vreckové raz za týždeň. Už prvák je zvyčajne schopný obhospodáriť pár vlastných drobných. Rodičia by však mali určiť aj jasné pravidlá.

Neskôr, pri starších deťoch, je možné tento interval dostávania vreckového predĺžiť. Aby sa deti naučili svoje náklady plánovať. Osvoja si v predstihu systém výplat, keďže dospelí dostávajú zárobok iba raz do mesiaca. Výška vreckového by sa mala odvíjať jednak od toho, na čo sú tieto peniaze určené, ale aj od finančnej situácie rodiny.

Psychológovia neodporúčajú dávať deťom peniaze za dobré známky alebo za pomoc v domácnosti. Vreckové má byť obnos peňazí fixnej výšky, ktoré dostáva pravidelne. Za extra prácu, ako je napríklad povysávanie auta alebo pomoc v záhrade u babky, môže byť extra pláca.

Tínedžer – čas na vlastný účet

Dieťa v tínedžerskom veku je podľa odborníkov z Partners Group SK určite pripravené na svoj prvý účet. Rodičia majú viacero možností, po akom produkte siahnuť. Niektoré banky majú účty pre deti naviazané priamo na účet rodičov, iné ponúkajú takéto účty aj samostatne.

Existujú tiež účty fungujúce len za účelom sporenia, či účty s balíčkom určitých služieb, napríklad internetbankingom, bankovou kartou, cestovným poistením a podobne. Banky podľa odborníkov z Partners Group SK lákajú detských „klientov“ na karty s rôznymi grafickými prevedeniami, dokonca je možné mať aj kartu s ľubovoľným vlastným motívom.

Dôležitejšie ako super vyzerajúca karta je však nastavenie účtu. Napríklad niektoré banky ponúkajú k detskému účtu alebo karte poistenie straty dokladov a osobných vecí, prípadne aj úrazové poistenie. Partners Group SK odporúča vybrať si taký účet, kde nielen vedenie účtu, ale aj platby v obchode a výbery z bankomatu, sú bezplatné.

Účet ako nástroj finančného vzdelávania

Dôležité je od začiatku dieťaťu vysvetliť účel založenia účtu. To znamená, prečo má mať svoj účet, ako ho používať a nie v akej banke je založený, prípadne podľa toho, ktorá banka má akú reklamu. Dôležité je podľa odborníkov naučiť dieťa základné princípy finančnej gramotnosti, ako je zostavenie a stráženie si osobného rozpočtu, naučiť sa šetriť, vedieť si zrátať koľko a na čo potrebuje a naučiť sa plánovať so svojimi financiami.

Vaša ratolesť by sa mala naučiť používať kartu, a to nielen po technickej stránke, ale hlavne efektívne. Odborníci upozorňujú, že akonáhle dieťa začne používať kartu, všeobecne to platí aj pre dospelých, má potrebu míňať viac.

Ako nastaviť používanie účtu pre detský účet?

• Nastavte si aktívny aj pasívny prístup k detskému účtu zo strany rodičov.

• Na začiatok je vhodné nastaviť určité obmedzenie maxima na jednu transakciu, prípadne na deň a mesiac.

• Blokujte niektoré typy operácií, napríklad internetové platby, platby v rámci e-shopov, služba Paypall (úhrady bez zadávania PIN kódu) a podobne.

• Vysvetlite svojmu dieťaťu základné bezpečnostné pravidlá používania platobnej karty. Napríklad že by nemalo mať napísaný PIN kód na papieriku.