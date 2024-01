Vládu trápia vysoké ceny potravín, chcú zatlačiť na ich pokles

Inflácia by mala v tomto roku klesať. Na štvrtkovej odbornej konferencii to uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.

V prípade absencie výraznejších externých šokov komora očakáva, že v tomto roku bude pokračovať dezinflačný trend z posledných mesiacov. Za celý tento rok by mala miera inflácie na Slovensku dosiahnuť hodnotu blízku 5 %.

Cieľ ECB

No pri pokračovaní aktuálnych trendov by sa už miera inflácie na Slovensku koncom roka mala podľa komory pohybovať blízko inflačného cieľa Európskej centrálnej banky, teda blízko úrovne 2 %. Prognóza ďalšieho spomaľovania inflácie je podporená aj cenovým vývojom v eurozóne a tiež cenovým vývojom v produkčnej sfére, kde sa už v druhom polroku 2023 vo viacerých odvetviach prejavil medziročný pokles cien.

Inflačné tlaky sú zmiernené

Ako vo svojom vystúpení uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický, čo sa výrazného zdražovania týka, sme už „za zenitom“. Inflácia okolo pätnástich percent sa nás už netýka, aktuálne sa nachádza pri šiestich percentách a malo by to ísť podľa neho ešte nižšie. Zásluhu na tom má podľa ministra to, že vláda pomohla s cenami energií a inflačné tlaky sa tak zmiernili.

„Dnes nás najviac trápia ešte stále ceny potravín, tie sú vysoké,“ povedal Kamenický. Vláda sa podľa neho snaží robiť k tomu opatrenia, ktoré nateraz nechcel konkretizovať.

„Chceme tlačiť na to, aby sa znižovali ceny potravín na Slovensku,“ uzavrel Kamenický.