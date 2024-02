Vláde sa míňajú lepšie opatrenia v rámci konsolidácie verejných financií, podľa Kamenického budú musieť pristúpiť k horším

Konsolidácia verejných financií bude prechádzať skoro cez dve volebné obdobia, resp. sedem rokov. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Slovensko bude mať podľa neho s pomedzi ostatných krajín najvyššiu mieru konsolidácie.

Podľa aktuálnych prepočtov to znamená konsolidáciu na úrovni 1,05 % v tomto roku, teda približne 1,5 mld. eur. A v ďalšom roku to bude zrejme tiež suma 1,5 mld. eur. „Tie lepšie opatrenia sa nám pomaly míňajú a budeme musieť pristúpiť aj k tým horším,“ povedal Kamenický.

Sety opatrení

Konkrétne opatrenia však minister financií neprezradil. „Budeme robiť rôzne sety opatrení a budeme si musieť povedať, či chceme mať málo opatrení za tú sumu, ktorú potrebujeme, alebo veľa opatrení,“ uviedol Kamenický. No to je podľa jeho slov téma najprv na koaličnú radu. „Tam sa musíme najprv dohodnúť,“ doplnil minister.

Výdavkové limity nie sú v súlade s európskymi pravidlami. „Rešpektujeme požiadavku na výdavkové limity, ale musíme ich upraviť tak, aby korešpondovali s novými pravidlami,“ skonštatoval Kamenický. Plánujú predložiť úpravu do parlamentu tak, aby sa prijala čo najskôr.

Nové výdavkové limity

Dali si urobiť aj právnu analýzu. „Nie je pravda, že ak nie sú schválené výdavkové limity, tak neplatí rozpočet. Ide o dve samostatné veci,“ povedal Kamenický. Prezentoval sa podľa neho aj názor, že ak nie sú schválené nové výdavkové limity, tak platia tie staré.

Avšak na základe právnej analýzy je potrebné mať nové výdavkové limity. „My to dáme do poriadku a dáme to do súladu so všetkým, čo sa od nás očakáva. Pripravíme úpravu výdavkových limitov, ktorá bude zosúladená s novými európskymi pravidlami,“ dodal Kamenický.

Slovensku hrozí grécka cesta

O stave verejných financií diskutovali v utorok prezidentka SR Zuzana Čaputová a zástupcovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ak nepríde zlepšenie, môže Slovensku hroziť podľa rozpočtovej rady v horizonte desiatich rokov grécka cesta.

Schválený štátny rozpočet na rok 2024 pritom udržateľnosť verejných financií podľa názoru členov rady ešte viac zhoršuje. Obe strany diskutovali aj o dôležitosti výdavkových limitov.

„O tom, aká je predstava vlády o zosúladení rozpočtu s ústavnými princípmi udržateľnosti verejných financií a aj s našimi medzinárodnými záväzkami, by som chcela v blízkom čase hovoriť s príslušnými predstaviteľmi vlády,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti.