Verejný dlh Slovenska je v najvyššom sankčnom pásme, podľa rozpočtovej rady sa tento stav v najbližších rokoch nezmení

Výška verejného dlhu je v najvyššom sankčnom pásme a podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sa tento stav v najbližších rokoch nezmení, ani v prípade prísnejšej konsolidácie. Aktivované sú tak všetky sankcie dlhovej brzdy.

Fungovanie dlhovej brzdy je výrazne ovplyvnené volebným cyklom. Podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa tie najprísnejšie sankcie neuplatňujú dva roky po vyslovení dôvery novej vláde v parlamente.

Plnenie sankcií

Keďže najbližšie parlamentné voľby by mali byť na jeseň 2027 a ak súčasný parlament už nevysloví dôveru žiadnej inej vláde, bude dlhová brzda vzhľadom na stav verejných financií každý rok vyžadovať plnenie sankcií podľa nasledujúceho harmonogramu.

Pre tento rok platí, že z piatich pásiem je aktívne len druhé pásmo, ktoré nahrádza aj prvé, a zároveň prísnejšie horné pásma sú deaktivované, keďže novej vláde vznikla po schválení dôvery dvojročná výnimka na ich uplatňovanie. Vláda má celoročne zmrazené platy, avšak výrazne sa navýšili paušálne náhrady.

Zmrazenie rezervy vlády

Pre rok 2025 naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády, vláda predloží na rokovanie NR SR návrh opatrení na zníženie dlhu. Obvykle to robieva v novembri či decembri. Od 22. novembra končí dvojročná výnimka na prísnejšie sankcie.

Znamená to, že dôjde k zmrazeniu rezervy vlády a predsedu vlády, vláda bude musieť do NR SR predložiť vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami. Ak však vláda predloží rozpočet v riadnom termíne do 15. októbra a parlament ho schváli už pred 22. novembrom, nebudú sankcie o vyrovnanom rozpočte ešte použité.

V roku 2026 celoročne platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády, vláda predloží na rokovanie NR SR návrh opatrení na zníženie dlhu, pravdepodobne v novembri či decembri. Celoročne je zmrazená rezerva vlády a predsedu vlády. K 15. októbru predkladá vláda do NR SR návrh na vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami.

Dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie

Rok 2027 je volebný rok. V prípade schválenia dôvery novej vláde sa opäť uplatní dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie odo dňa schválenia dôvery. Keďže je podľa rady nepravdepodobné, že by nová vláda vznikla a získala dôveru do 15. októbra, platí zatiaľ, že celoročne platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády, vláda predloží na rokovanie NR SR návrh opatrení na zníženie dlhu, pravdepodobne v novembri či decembri.

Pre doterajšiu vládu je vtedy zmrazená rezerva vlády a predsedu vlády. K 15. októbru predkladá vláda do NR SR návrh na vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami. Parlament by mal hlasovať o vyslovení dôvery vláde, vláda má však možnosť vyhnúť sa tejto sankcii vzhľadom na vznik novej vlády po voľbách na jeseň 2027.