Umelá inteligencia AI prináša novú technológiu. Aké sú jej výhody a riziká, aj v oblasti kryptomien?

Umelá inteligencia AI predstavuje novú a rýchlo sa rozvíjajúcu technológiu, ktorá otvára nové príležitosti a vedie k vysokým očakávaniam. Aj keď sa umelá inteligencia stala súčasťou našich životov už dávno, jej využitie nás čoraz viac fascinuje.

Mnoho z nás si predstavuje umelú inteligenciu ako niečo, čo nás môže časom zničiť. Netvrdíme, že sa to stať nemôže, no predstava, ako nás časom umelá inteligencia dokáže nahradiť, nie je najkrajšia. Reálne však ide o novodobé pokročilé štatistické metódy, ktoré dokážu spracovávať obrovské množstvo dát.

Neurónové siete, pod ktorou si môžeme predstaviť skupinu algoritmov, modelované podľa ľudského mozgu, používajú systémy hlbokého učenia na to, aby mohli vykonávať zložité úlohy.

AI kryptomeny

Umelá inteligencia AI v posledných mesiacoch láka čoraz viac investorov a keďže sa s ňou môžeme stretnúť aj v oblasti kryptomien, poznáme ich ako mince či tokeny umelej inteligencie, ktoré v rámci svojich operácií zahŕňajú technológiu umelej inteligencie.

Má potenciál zlepšiť používateľskú skúsenosť, škálovateľnosť a bezpečnosť. V porovnaní s bežnými kryptomenami AI dokáže vykonávať automatizované obchody pomocou rôznych algoritmov strojového učenia, čo investori považujú za pohotovejšiu investičnú možnosť.

Využívajú silu umelej inteligencie na to, aby mohli prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia, a tak zlepšovať efektivitu transakcií v blockchainovej sieti. Ako aj pri ostatných investíciách do kryptomien, investori by mali byť opatrní aj v tomto prípade.

Ak si máme predstaviť kryptomeny, ktoré súvisia s umelou inteligenciou a ktoré môžu zažiť v budúcnosti úspech, sú to tieto:

Oasis s trhovou kapitalizáciou takmer 378 miliónov USD, ktorý sa zameriava najmä na súkromie a škálovateľnosť.

Agix – jeden z navýznamnejších natívnych tokenov platformy SingularityNET.

ai – open – source decentralizovaná platforma, ktorá umožňuje budovanie novej digitálnej ekonomiky. Umožňuje vytvárať inteligentných agentov, čo sú nástroje, ktoré fungujú pomocou AI.

The Graph (GRT) – decentralizovaný protokol, ktorý umožňuje ľahké získavanie údajov z blockchainu.

Render– ide o inovatívnu sieť, ktorá je postavená na vrchole výkonného blockchainu Ethereum. Ponúka flexibilné programovacie prostredie, ktoré umožňuje vývojárom kódovať pomocou viacerých programovacích jazykov.

Výhody umelej inteligencie v oblasti kryptomien

Z hľadiska riadenia rizík, rozhodovania alebo bezpečnosti, využitie AI nám môže priniesť mnoho výhod. Ide najmä o vylepšené rozhodovanie, pomocou ktorého môžu byť odhalené rôzne vzory či trendy, ktoré by bežne analytici nespozorovali. Pomocou takéhoto výskumu sa môžu obchodníci rozhodnúť, kedy kúpiť alebo predať kryptomenu.

Ďalej je to zvýšená efektivita, ktorá môže obchodníkom ušetriť čas, ak bude možné napríklad vykonávať transakcie pomocou AI.

Nasleduje lepšie riadenie rizík, prostredníctvom ktorých dokáže AI lepšie vyhodnotiť a odhaliť potenciálne úskalia. Napokon je to lepšia bezpečnosť, ktorá môže odhaliť prípadné možné porušenie bezpečnosti a v rámci podniknutia rôznych krokov môže AI na trhu s kryptomenami zvýšiť bezpečnosť.

Chatbot ako nový „internetový pomocník”

Už z pomerne známej technológie ChatGPT sa v priebehu pár dní stal novodobý internetový jav. Ide o variant modelu jazyka GPT, ktorý je vyvinutý spoločnosťou OpenAI. Tento chatbot vám dokáže odpovedať stručne a výstižne na rôzne otázky, a študentom vie napísať dokonca aj domácu úlohu.

Využívajú obrovské množstvo slovnej zásoby a informácií a zároveň sú poháňané veľkým množstvom údajov či výpočtových techník. To im pomáha napodobňovať rečové vzorce a zároveň odovzdávať encyklopedické znalosti.

Nie každý s chatbotom súhlasí

Aj napriek tomu, že vám chatbot dokáže vysvetliť kvantovú fyziku alebo napísať báseň, nájdu sa mnohí odborníci, ktorí sa s chatbotom nestotožňujú. Sú toho názoru, že úplné prevzatie AI nie je práve bezprostredné.

Spoločnosť Koko (bezplatná služba duševného zdravia a nezisková organizácia) sa stala nedávno terčom po tom, ako jej spoluzakladateľ Rob Morris na sociálnej sieti uviedol, že použili GPT3 v experimente na odpovedanie používateľom. Ide o spoločnosť, ktorá spolupracuje s online komunitami s cieľom nájsť a liečiť rizikových pacientov.

Po znepokojivých útokoch sa napokon Morris bránil tým, že GPT3 mal experimentom pomáhať pri odpovediach.

Nezdieľajte citlivé údaje s ChatGPT

Veľký partner a investor OpenAI Microsoft zdôraznil, že používanie ChatGPT je úplne v poriadku, ale varoval svojich zamestnancov, aby nezdieľali s ním svoje citlivé údaje. Dokonca nedávno na sociálnych sieťach unikla informácia, že AI má vážne problémy.

Ako informoval Futurism , Bing Chat sa mal vyhrážať jednému z používateľov a viedol s ním útočnú komunikáciu nakoľko aj samotná spoločnosť uviedla, že ovládanie takéhoto systému je zatiaľ náročné. Investori Microsoftu, ktorí zainvestovali do tvorcu chatGPT viac ako jednu miliardu dolárov, to považujú za najrozumnejšiu investíciu akú kedy urobili.

Riziká spojené s AI

Zatiaľ čo dennodenne čítame výhody spojené s AI, mali by sme si zvážiť aj možné riziká, ktoré s ňou spájame. Je to najmä:

nedostatok regulácie – V tomto prostredí nám môže byť viac než jasné, že na trhu chýba regulačný dohľad. Zvyšuje to riziko spojené s hackingom.

volatilita – Keďže hodnota kryptomien často závisí od globálnej situácie vo svete, podobne ako iné kryptomeny, aj kryptomeny AI podliehajú vysokej volatilite, ktorá môže byť pre mnohých investorov stratová. Volatilita sa preto odvíja najmä od nálady na trhu.

technické problémy – používanie AI na trhoch závisí od mnohých faktorov a analyzovania údajov. V prípade, ak budú určité kódy nejasné či nepresné, môže to viesť k nesprávnym rozhodnutiam. Existuje tak riziko technických problémov, ktoré môžu investorov taktiež priviesť k strate finančných prostriedkov alebo narušeniu bezpečnosti

etický problém – s touto pomerne novodobou technológiou nesúhlasí mnoho ľudí. Ako aj kryptomeny AI či celková umelá inteligencia prináša rôzne etické obavy, s ktorými spájame najmä stratu zamestnania v dôsledku náhrady za robotov.

Aj napriek tomu, že AI má schopnosť zvyšovať efektivitu a možnosť zaujatosti pri rozhodovaní, vyvoláva množstvo otázok v oblasti rôznych odvetví ako je zdravotníctvo, bankovníctvo, zábava či doprava.

Táto novodobá „zlatá horúčka” síce otvára nové investičné možnosti, ktoré mnohým prinesú zisky, no niektoré bizarné prípady poukazujú na to, aké komplikované je vyvinúť systém, s ktorým by sme sa mali stopercentne stotožňovať.

Aj v oblasti AI kryptomien môže byť zvýšená efektivita či rozhodovanie, no neznamená to pre nás stopercentnú bezpečnosť a nízke riziko. Preto by sme mali vyvinúť snahu o to, aby sa technológia používala etickým a zodpovedným spôsobom.

