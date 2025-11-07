Týždeň ako na horskej dráhe končí negatívne, spôsobili to údaje o prepúšťaní

Všetky tri hlavné indexy na Wall Street skončili vo štvrtok so stratou.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Ázijské akciové trhy v piatok klesli, keďže investori reagovali na slabé údaje o pracovných miestach v USA a neistotu ohľadom ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v podaní amerického Federálneho rezervného systému (Fed).

Zdá sa, že týždeň „ako na horskej dráhe“ skončí negatívne po tom, čo správa spoločnosti Challenger, Gray & Christmas, ktorá sa zaoberá prepúšťaním, ukázala, že oznámenia o prepúšťaní v USA dosiahli minulý mesiac najvyššiu úroveň za ostatných 22 rokov.

Správa tiež uvádza, že tento rok bol z hľadiska prepúšťania najhorší od roku 2020, keď bol trh práce zdecimovaný pandémiou COVID-19.

Všetky tri hlavné indexy na Wall Street skončili vo štvrtok so stratou. Nasdaq stratil 1,9 percenta a S&P 500 viac ako jedno percento. Ázia si nepočínala o nič lepšie, pričom Tokio a Soul klesli o viac ako jedno percento. Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Tchaj-pej, Bombaj, Bangkok a Manila si tiež pohoršili, hoci Wellington a Jakarta vzrástli.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,8 % na 63,86 USD za barel.

