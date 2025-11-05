Pád na burzách. Obavy z AI bubliny otriasli Áziou

Medzi najviac postihnuté trhy patrili Soul a Tokio, kde indexy klesli o viac ako 4 percentá.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Economy and Stockmarket crisis and fallen concepts.3d rendering
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ostatný svet Aktuality Nezaradené z lokality Ostatný svet

Ázijské akciové trhy v stredu zaznamenali výrazný pokles, keď investori začali prejavovať obavy z možnej bubliny v sektore umelej inteligencie po rekordnom raste cien akcií technologických spoločností počas tohto roka.

Medzi najviac postihnuté trhy patrili Soul a Tokio, kde indexy klesli o viac ako 4 percentá, pričom spoločnosti ako Samsung, SK hynix a SoftBank zaznamenali výrazné straty. Nintendo však zaznamenalo krátkodobý nárast o viac ako 10 percent po zvýšení prognóz predaja novej konzoly Switch 2.

Tchaj-pej klesol o viac ako dve percentá, keďže výraznejšie si pohoršil najmä výrobca čipov TSMC. Veľké straty zaznamenali aj Hongkong, Šanghaj, Singapur, Sydney, Wellington, Manila a Jakarta.

Analytici označili pokles za korekciu prehriateho trhu a varovali pred ďalším možným poklesom cien, najmä v segmente výroby čipov. V USA index Nasdaq klesol o viac ako dve percentá, pričom investori reagovali na vyjadrenia šéfa Federálneho rezervného systému Jeroma Powella, ktorý naznačil, že ďalšie zníženie úrokových sadzieb v decembri nie je isté.

Okrem akciových trhov sa neistota prejavila aj na kryptomenovom trhu, kde bitcoin krátkodobo klesol pod hranicu 100-tisíc dolárov po tom, čo predtým dosiahol rekordnú hodnotu nad 126-tisíc dolárov.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,6 % na 64,05 USD za barel.

Okruhy tém: Americký akciový trh Ázijské akciové trhy Bitcoin Ropa Umelá inteligencia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk