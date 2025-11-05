Pád na burzách. Obavy z AI bubliny otriasli Áziou

Ázijské akciové trhy v stredu zaznamenali výrazný pokles, keď investori začali prejavovať obavy z možnej bubliny v sektore umelej inteligencie po rekordnom raste cien akcií technologických spoločností počas tohto roka.
Medzi najviac postihnuté trhy patrili Soul a Tokio, kde indexy klesli o viac ako 4 percentá, pričom spoločnosti ako Samsung, SK hynix a SoftBank zaznamenali výrazné straty. Nintendo však zaznamenalo krátkodobý nárast o viac ako 10 percent po zvýšení prognóz predaja novej konzoly Switch 2.
Po technologickej jazde prichádza brzda: Ázijské burzy v červených číslach
Tchaj-pej klesol o viac ako dve percentá, keďže výraznejšie si pohoršil najmä výrobca čipov TSMC. Veľké straty zaznamenali aj Hongkong, Šanghaj, Singapur, Sydney, Wellington, Manila a Jakarta.
Analytici označili pokles za korekciu prehriateho trhu a varovali pred ďalším možným poklesom cien, najmä v segmente výroby čipov. V USA index Nasdaq klesol o viac ako dve percentá, pričom investori reagovali na vyjadrenia šéfa Federálneho rezervného systému Jeroma Powella, ktorý naznačil, že ďalšie zníženie úrokových sadzieb v decembri nie je isté.
Indexy na Wall Street rástli, bitcoin na chvíľku zaznamenal nový rekord
Okrem akciových trhov sa neistota prejavila aj na kryptomenovom trhu, kde bitcoin krátkodobo klesol pod hranicu 100-tisíc dolárov po tom, čo predtým dosiahol rekordnú hodnotu nad 126-tisíc dolárov.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,6 % na 64,05 USD za barel.