Trhy v Ázii sa spamätali zo stredajšieho prepadu, pomohli správy z USA

Ázijské trhy vo štvrtok vzrástli a čiastočne sa spamätali z výrazných strát z predchádzajúceho dňa, keďže investori sledovali oživenie Wall Street vyvolané údajmi o zamestnanosti, ktoré upokojili obavy o americkú ekonomiku.
Investori v New Yorku mali pozitívnu stredu po tom, čo údaje od spoločnosti ADP ukázali, že zamestnanosť v súkromnom sektore v USA minulý mesiac vzrástla oveľa viac, ako sa očakávalo, pričom v predchádzajúcom mesiaci prekvapivo klesla.
Zverejnenie údajov o zamestnanosti pravdepodobne pritiahne mimoriadnu pozornosť, pretože je to jeden z mála ekonomických ukazovateľov, ktoré boli zverejnené v posledných týždňoch v dôsledku „shutdownu“ americkej vlády.
Tokio a Soul boli na vzostupe, hoci stále majú ďaleko od toho, aby dohnali všetky stredajšie straty. Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Tchaj-pej, Bombaj, Manila, Bangkok a Jakarta tiež vzrástli. Londýn si v úvode štvrtkového obchodovania mierne polepšil, zatiaľ čo Paríž a Frankfurt nad Mohanom zaznamenali pokles.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,4 % na 63,77 USD za barel.