Trinásty dôchodok je štedré a spravodlivé opatrenie, hovorí minister Erik Tomáš - ROZHOVOR

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) je vyplácanie plnohodnotného 13. dôchodku spravodlivé a potrebné opatrenie a seniori s ním môžu počítať aj v nasledujúcich rokoch.

V rozhovore pre agentúru SITA pripustil, že obnos peňazí, ktorý ide na dôchodky je síce nákladný, no trinástu penziu si seniori zaslúžia a má byť podľa jeho slov pre každého seniora. Tento rok išlo na vyplácanie trinástych dôchodkov zo štátneho rozpočtu viac ako 800 miliónov eur, na budúci rok to bude viac ako 900 miliónov eur.

„Seniori naozaj majú nízke dôchodky, aby tu nemala verejnosť nejaké veľké ilúzie o vysokých dôchodkoch na Slovensku. Dve tretiny seniorov nedosahujú ani len priemerný dôchodok. A preto, ak ten štát naozaj nemá k dispozícii teraz objem peňazí na nejaké výrazné zvyšovanie tých riadnych dôchodkov, tak trinásty dôchodok je naozaj veľmi zaujímavým opatrením, pretože je pomerne vysoký a štedrý. Keď si zoberiete tú sumu pre starobných dôchodcov 606,30 eur, tak ak ju rozdelíte medzi 12 mesiacov, tak prakticky každému seniorovi, každému dôchodcovi zvyšujeme dôchodok o 50 eur,” uviedol minister práce.

Adresnejšie kritéria nie sú potrebné

Zároveň dodal, že adresnejšie kritéria na vyplácanie trinásteho dôchodku nie sú potrebné. Pripomenul, že jeho zámerom, ako aj zámerom strany Hlas-SD, bol plnohodnotný trinásty dôchodok pre všetkých dôchodcov rovnako. Trinásty dôchodok prináleží podľa ministra práce každému, kto odpracoval potrebný počet rokov na Slovensku, aby mu vznikol nárok na dôchodok.

„Urobili sme priemerný ročný dôchodok, vychádzali sme z priemerného dôchodku za predchádzajúci rok, a tým pádom každý dostane rovnakú sumu. A to sa nám zdá spravodlivé, lebo tam kombinujeme jednak zásluhovosť, aby každý dôchodca mal nárok na trinásty dôchodok, ale aj solidaritu tých dôchodcov s vyššími príjmami a s tými s nižšími príjmami, preto každý jeden dostane rovnakú sumu,” vyhlásil Erik Tomáš.

Nákladný, no pre všetkých dôchodok

Pri otázke adresnosti v súvislosti s predčasnými dôchodcami, ktorí dostávajú trinásty dôchodok, aj keď pracujú, minister práce upozornil na obmedzenie pracovať len do maximálneho príjmu 200 eur mesačne a zdôraznil.

„Je to nákladné opatrenie tých 830 miliónov eur pre tento rok, ale treba rovnako povedať, že už 300 miliónov eur bolo vyčlenených v rozpočte na ten malý trinásty dôchodok, ktorý bol len sociálnou dávkou, alebo predtým vianočný príspevok,” pokračoval minister.

Poukázal aj na to, že podľa rady pre rozpočet sa viac ako 100 miliónov eur, alebo minimálne 100 miliónov eur, vráti od dôchodcov do štátneho rozpočtu na spotrebe.

„Takže nehovoríme o sume 830 miliónov eur, ale o omnoho nižšej sume. Opakujem, seniori si to zaslúžia. Seniorom už nemá veľmi kto pomôcť. Oni si už nemajú ako pomôcť prácou alebo niečím podobným. Samozrejme, niektorí z nich ešte aj pracujú, ale to nie je nejaká veľká skupina seniorov. Zaslúžia si to za to, čo všetko pre tento štát urobili a pre túto spoločnosť,” uzavrel minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

V rozhovore s ministrom práce Erikom Tomášom sa preberali aj témy:

zmena rodičovského dôchodku

druhý dôchodkový pilier

nízka nezamestnanosť na Slovensku

minimálna mzda

práca namiesto dávok

nútená živnosť

bezdomovectvo na Slovensku

pomoc jednorodičovským domácnostiam

súčasná situácia v koalícií a strane Hlas-SD

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify