Štedrejšie trináste dôchodky si v najbližších rokoch vyžiadajú miliardy eur, varuje rozpočtová rada

Zmeny v trinástom dôchodku si v najbližších rokoch vyžiadajú miliardy eur. Dlhodobú udržateľnosť verejných financií zhoršia o 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na sociálnej sieti na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Zadlženie verejnej správy

Podľa predbežného odhadu RRZ by zmeny v trinástom dôchodku oproti scenáru bez zmeny legislatívy prispeli ku zvýšeniu deficitu hospodárenia verejnej správy v budúcom roku o 474 miliónov eur, pričom do roku 2027 by sa ich negatívny vplyv prehĺbil na 684 miliónov eur. Zadlženie verejnej správy by do roku 2027 vzrástlo o 2,3 miliardy eur eur.

„Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií by prijatie trinásteho dôchodku zhoršilo dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 0,4 % HDP, pričom už dnes sa ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti nachádza hlboko v pásme vysokého rizika,“ varuje rozpočtová rada.

Trinásty dôchodok v budúcom roku

Penzisti majú dostať v decembri budúceho roka trinásty dôchodok v priemernej sume daného typu dôchodku. V prípade starobných dôchodcov pôjde o trinástu penziu v sume približne 606 eur.

Do zákona sa dá pritom poistka, aby poberatelia sirotských, invalidných či vdoveckých dôchodkov dostali trinásty dôchodok najmenej v sume 300 eur.

Nestane sa tak, že by týmto osobám výška trinástej penzie oproti tomuto roku klesla. Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov v budúcom roku dosiahnu 823 miliónov eur.