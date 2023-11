O zvýhodnené predčasné penzie bude vysoký záujem aj v ďalších rokoch, očakáva Inštitút finančnej politiky

O zvýhodnený predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch aj v ďalších rokoch požiada viac ako 10-tisíc ľudí. Vyplýva to z aktuálnej prognózy vybraných výdavkov verejnej správy na roky 2023 až 2027, ktorú vypracoval výbor pre daňové prognózy pri Inštitúte finančnej politiky.

Zvýhodnený režim

Sociálna poisťovňa zaznamenáva vyšší prílev predčasných starobných dôchodkov spĺňajúcich podmienku odpracovaných 40 rokov. Počet novopriznaných predčasných starobných penzií sa v tomto roku podľa prognózy oproti vlaňajšku zvýši o 4,7 tisíca, čo si vyžiada približne 20 miliónov eur.

Väčšinu predčasných dôchodkov pritom poisťovňa v tomto roku priznáva vo zvýhodnenom režime, teda na základe 40 odpracovaných rokov. Podľa odhadu pôjde o 11-tisíc predčasných penzií. Naproti tomu poisťovňa prizná približne 6-tisíc predčasných starobných dôchodkov za štandardných podmienok.

Alternatívne podmienky nároku

Od začiatku tohto roka je možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak osoba odpracovala 40 rokov.

Ak žiadateľ o dávku získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Aj v tomto prípade však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je aktuálne 430,30 eura.

Od začiatku tohto roka sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia.

Ide o obdobia štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a obdobia dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a obdobie evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Čo ak poistenec nemá 40 odpracovaných rokov?

Ak poistenec žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa najskôr posúdi, koľko odpracovaných rokov získal.

Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima, teda 430,30 eura mesačne. Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak však poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa mu znižuje výraznejšie, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. V tomto prípade je podmienkou aj to, že mu do dovŕšenia dôchodkového veku musia chýbať najviac dva roky.