Tri online porovnávače poistenia sa spájajú do jednotnej platformy

Spoločnosti vlastniace portály Superpoistenie.sk, Netfinancie.sk a Klik.sk oznamujú dokončenie svojej fúzie. Tri značky sa spoja do online platformy pre porovnávanie poistných produktov na Slovensku. Za viac ako 19 rokov činnosti pomohli tieto značky sprostredkovať viac ako 2,2 milióna poistných zmlúv pre viac ako 1 milión klientov.
Portály Superpoistenie.sk a Netfinancie.sk patria medzi priekopníkov online porovnávania poistenia na Slovensku. Obe firmy vznikli v roku 2006 a rok nato sa stali prvými online „kalkulačkami“ PZP u nás. V roku 2018 vstúpila na slovenský trh najmladšia zo značiek, spoločnosť Klik.sk. Zlúčením všetkých troch, v minulosti konkurenčných, spoločností s rovnakým zameraním vzniká jednotná platforma.
Novovzniknutá spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny Netrisk Group, ktorá okrem Slovenska pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku, Česku, Rakúsku a Litve.
„Toto spojenie je prirodzeným krokom v našom dlhodobom smerovaní. Vďaka silnej skupine Netrisk môžeme rásť rýchlejšie, inovovať s použitím skúseností okolitých trhov, využívať úžitky a efekt medzinárodnej synergie a prinášať slovenským klientom ešte lepšie a rozvinutejšie služby,“ dodáva country manager spoločnosti Superpoistenie.sk Vladimír Cvik.