Sociálne podniky čakajú zásadné zmeny, vláda schválila Tomášovu novelu aj návrh na skrátené konanie

Rezort práce argumentuje, že novela reaguje na potrebu modernizácie legislatívy sociálnej ekonomiky, zosúladenie s európskymi normami a požiadavkami aplikačnej praxe.
SITA Slovenská tlačová agentúra
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ako aj návrh na skrátené legislatívne konanie schválila vláda na výjazdovom rokovaní vo Vyšnom Orlíku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje na akútnu ekonomickú situáciu, ktorá si vyžaduje okamžité zásahy na zamedzenie sociálnych a hospodárskych škôd. Návrh zákona má stabilizačný charakter a má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2026.

Cieľom je aj efektívnejšie financovanie

Rezort práce argumentuje, že novela reaguje na potrebu modernizácie legislatívy sociálnej ekonomiky, zosúladenie s európskymi normami a požiadavkami aplikačnej praxe. Zmeny reflektujú Program Slovensko 2021 – 2027, ako aj pravidlá štátnej pomoci . Cieľom je nastaviť systémové podmienky pre fungovanie registrovaných sociálnych podnikov, zlepšiť ich transparentnosť, efektívnosť financovania a zároveň posilniť ich spoločenský prínos.

Medzi kľúčové opatrenia patrí precizovanie základných pojmov v zákone, zavedenie povinného merania sociálneho vplyvu, zmeny v používaní zisku a nové pravidlá pre získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Novela tiež zavádza povinnosť vypracovať individuálne projekty pracovnej integrácie pre znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov.

Lehoty sa skracujú

Zákon skracuje lehoty pre nové podniky – na štyri mesiace pre integračné podniky a na šesť mesiacov pre podniky bývania a všeobecné sociálne podniky. Posilňuje sa tiež participácia zamestnancov a komunity v riadení podnikov. Zmeny v oblasti finančných príspevkov majú zefektívniť systém podpory a znížiť závislosť sociálnych podnikov od dotácií.

Navrhovaná legislatíva má pozitívne dopady na zamestnanosť, sociálnu inklúziu a využívanie verejných zdrojov. Podľa rezortu práce novela odstraňuje aplikačné nejasnosti, stabilizuje mechanizmy finančnej podpory a zabezpečuje súlad s európskou legislatívou. Skrátené legislatívne konanie je podľa vlády opodstatnené vzhľadom na riziká ohrozenia verejných financií, zamestnanosti a hospodárskej rovnováhy.

