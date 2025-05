Ako požiadať o invalidný dôchodok? Takéto sú podmienky a postupy

Invalidné dôchodky sú neoddeliteľnou súčasťou sociálneho systému, ktorý má za cieľ podporiť jednotlivcov, ktorí z dôvodu zdravotných problémov alebo postihnutí nie sú schopní vykonávať svoje pôvodné zamestnanie. Tento typ dôchodku predstavuje finančnú pomoc, ktorá umožňuje ľuďom žijúcim s dlhodobými alebo trvalými zdravotnými obmedzeniami pokryť svoje základné životné náklady a zabezpečiť si minimálnu životnú úroveň.

V mnohých prípadoch invalidita neovplyvňuje len pracovnú schopnosť, ale aj každodenný život jednotlivca, čo kladie nároky na rôzne formy podpory. Preto je dôležité, aby systém invalidných dôchodkov bol nielen spravodlivý, ale aj dostatočne flexibilný na to, aby reagoval na rôzne formy zdravotných obmedzení.

Čo treba splniť?

Pre získanie invalidného dôchodku je potrebné splniť niekoľko podmienok.

Po prvé, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť musí klesnúť o viac ako 40 %, čo posúdi posudkový lekár na základe lekárskych správ a neschopnosť pracovať trvá spravidla viac ako jeden rok.

Po druhé, je potrebné mať odpracovaný dostatočný počet rokov, ktorý sa líši podľa veku. Napríklad, osoby do 20 rokov potrebujú menej ako 1 rok, zatiaľ čo osoby nad 45 rokov musia mať odpracovaných najmenej 15 rokov.

Nárok na invalidný dôchodok nemajú osoby, ktoré spĺňajú podmienky na starobný dôchodok alebo majú priznaný predčasný starobný dôchodok. Osobitné podmienky platia pre fyzické osoby, ktoré sa stali invalidnými počas doktorandského štúdia v dennej forme a nedovŕšili 26 rokov, alebo pre nezaopatrené deti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

V prípade invalidity spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ako aj pre fyzické osoby, ktoré sa stali invalidnými počas štúdia, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia považuje za splnenú. Pri posudzovaní invalidity sa berie do úvahy len tá diagnóza, ktorá je rozhodujúca pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pričom ostatné diagnózy môžu zvýšiť mieru poklesu najviac o 10 %.

Kde nájdem žiadosť?

Žiadosť o invalidný dôchodok sa podáva v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Pred podaním žiadosti je dôležité informovať obvodného lekára a zamestnávateľa, aby pripravili potrebnú dokumentáciu. Zamestnávateľ musí predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia, ak žiadateľ plánuje pokračovať v zamestnaní.

Na spísanie žiadosti sú potrebné viaceré doklady, vrátane platného občianskeho preukazu, vyplneného tlačiva Prehliadka zisťovacia – kontrolná, dokladov o ukončení vzdelania, vojenskej knižky (pre mužov), evidenčného listu dôchodkového poistenia a ďalších podľa individuálnej situácie žiadateľa.

Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, je potrebné predložiť potvrdený formulár pre poukazovanie dôchodkových dávok. Lehota na rozhodnutie o priznaní dôchodku je 60 dní od spísania žiadosti, pričom v zložitých prípadoch sa môže predĺžiť o ďalších 60 dní. Rozhodnutie bude doručené poštou alebo do eSchránky.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

• Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.

• K tomuto obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré ste získali pred vznikom invalidity, sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

• Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu).

• Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne).

Invalidný dôchodok môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ak sú splnené podmienky nároku, ale je potrebné zistiť ďalšie skutočnosti pred vydaním rozhodnutia. Všetky potrebné údaje sa zisťujú individuálne pre každého poistenca.

Vzorce a modelové príklady nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.