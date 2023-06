Svet sa podľa Viskupiča posúva k bezhotovostnému plateniu, hovorí o rizikách aj prínosoch

Európska komisia pripravuje novú digitálnu menu. Šéf parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič v relácií Teraz takto denníka Plus jeden deň hovorí o prínosoch a aj rizikách. Svet sa podľa neho posúva k bezhotovostnému plateniu.

Nemecko preferuje najmä hotovosť

Ako príklad uviedol niektoré severské krajiny, v ktorých je možno tak 10 % hotovostných platieb. No sú krajiny, ako napríklad Nemecko, ktoré preferujú najmä hotovosť. Je podľa Viskupiča dôležité aby hotovosť ako možnosť stále ostala.

Úlohou Európskej centrálnej banky bude vysvetľovať výhody digitálnej meny v porovnaní so štandardným eurom. Viskupič nevníma zásadnú pridanú hodnotu digitálneho eura v porovnaní so súčasnosťou. Skutočné výhody, resp. nevýhody by sa zrejme ukázali až vtedy, ak by hotovosť ako taká zanikla.

Čo prinesie digitálne euro?

„Dôležité je, aby sa o tejto téme diskutovalo,“ poznamenal Viskupič. Podľa neho by svoj názor na túto tému mali povedať aj banky, ale aj ľudia. Je to téma na viacerých úrovniach a je potrebné zistiť, čo by digitálne euro mohlo priniesť.

Svet sa vyvíja a vyvíjajú sa aj digitálne platformy. No je potrebné podľa Viskupiča vnímať aj realitu hotovosti. Povinnosť digitálneho eura nepovažuje úplne za správne v tomto momente, treba si počkať na detaily návrhu.