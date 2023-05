Európska centrálna banka pripravuje digitálne euro, detailný návrh dizajnu má byť známy v októbri

Európska centrálna banka (ECB), ktorá v stredu oslavuje 25. výročie svojho založenia, pripravuje návrh digitálnej verzie eura. Vzhľadom na technologický vývoj plánuje v priebehu nasledujúcich desaťročí zmeniť spôsob používania peňazí.

Prezidentka ECB Christine Lagardová tvrdí, že digitálne euro by mohlo ľuďom ponúknuť spôsob, ako si kúpiť veci bez toho, aby boli závislí od poskytovateľov platobných služieb kontrolovaných mimoeurópskymi spoločnosťami, ako sú trebárs Mastercard, Visa, Apple Pay a Google Pay.

Niekde už digitálne meny majú

Očakáva sa, že Európska komisia, ktorá je výkonným orgánom Európskej únie, príde s navrhovanou legislatívou o tejto myšlienke v najbližších niekoľkých týždňoch, zatiaľ čo centrálna banka zverejní podrobný návrh dizajnu digitálnej meny v októbri.

Centrálne banky na celom svete vrátane amerického Federálneho rezervného systému (Fed) opatrne študujú digitálne meny, keďže hotovosť čoraz viac ustupuje elektronickým platbám.

Niektoré menšie ekonomiky ako Nigéria, Bahamy či Jamajka už zaviedli digitálne meny, zatiaľ čo Čína vedie skúšobné prevádzky.

Používanie by nebolo povinné

Člen výkonnej rady ECB a vedúci pracovnej skupiny pre digitálne euro Fabio Panetta hovorí, že by to nenahradilo hotovosť a ľudia by mali možnosť, nie povinnosť, ho používať.

Panetta naznačil, že v budúcnosti by sa mohlo obmedziť držanie bankoviek v obehu, približne na tri až štyritisíc eur na osobu.