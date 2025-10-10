Starší, ale žiadanejší. Slováci po päťdesiatke majú na trhu práce zelenú

Na slovenskom trhu práce sa čoraz častejšie uplatňujú starší pracovníci. Kým ešte pred pár rokmi patrili medzi rizikovú skupinu, dnes sa situácia mení v ich prospech. Podľa personálnej agentúry rastie počet zamestnávateľov, ktorí cielene otvárajú pozície aj pre ľudí nad 55 rokov. Najviac sa im darí v logistike, výrobe a administratíve, kde sa cení najmä spoľahlivosť, zodpovednosť a dlhodobá pracovná morálka.
Viac skúseností a menšie očakávania
„Stáva sa, že kandidát 50+ si nájde prácu rýchlejšie než čerstvý absolvent. Má viac skúseností, stability a menšie mzdové očakávania. Pre firmy je to často istejšia voľba,“ hovorí výkonný riaditeľ personálnej agentúry Maxin’s GroupBranislav Jančuška.
Najväčší záujem o starších zamestnancov eviduje agentúra v profesiách ako skladník, vodič vysokozdvižného vozíka či pracovník vo výrobe, no pribúdajú aj pracovné miesta v administratíve a službách. Tam je vek čoraz menej podstatný. Rozhodujú schopnosti, spoľahlivosť a skúsenosti. Menej priaznivá je situácia v odvetviach s väčšou fyzickou záťažou, ako sú stavebníctvo či ťažký priemysel, kde sú vyššie nároky na kondíciu.
„Ak to povaha pracovnej pozície umožňuje, firmy zvyšujú vekové hranice. V nevýrobnom sektore vek prestáva byť rozhodujúcim faktorom,“ dopĺňa Jančuška.
Z regionálneho pohľadu majú podľa neho najlepšie šance uchádzači 55+ na západnom Slovensku, kde je dlhodobo nízka nezamestnanosť a firmy doslova bojujú o každého kvalifikovaného pracovníka. Naopak, na východe mimo veľkých miest, ako sú Košice a Prešov, zostáva pracovných príležitostí menej a konkurencia je vyššia.
Stabilita a skúsenosť
Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR klesá počet nezamestnaných vo veku nad 50 rokov už niekoľko rokov po sebe. Tento trend potvrdzujú aj personálna agentúra. „Starší pracovníci prinášajú do firiem stabilitu a skúsenosť. Majú nižšiu mieru fluktuácie, čo je v dnešnej dobe veľká výhoda,“ dodáva Jančuška.
Podobný trend možno pozorovať aj v okolitých krajinách. V Česku rastie počet zamestnaných ľudí nad 55 rokov už päť rokov po sebe, najmä v administratíve a službách. V Rakúsku a Nemecku sa firmy dokonca snažia seniorov aktívne udržať v pracovnom procese, ponúkajú im skrátené úväzky či flexibilný čas. Aj Poľsko spúšťa programy na podporu „silver economy“, ktoré motivujú zamestnávateľov prijímať a vzdelávať starších pracovníkov.