Staking, farming aj hranie hier. Možností pasívnych príjmov je viac

Súčasná kríza životných nákladov povzbudzuje mnohých k tomu, aby našli dodatočné príjmy na pokrytie rastúcich nákladov za potraviny, benzín, naftu a energie.

Inflácia sa premietla do vyšších úrokových sadzieb, vďaka čomu vzrástli aj mesačné splátky na hypotékach či úveroch. Spolu s prichádzajúcim pasívnym príjmom dochádza aj k finančnej slobode a ťažko by ste hľadali človeka, pre ktorého by pasívny príjem nebol atraktívnou možnosťou ako si zarobiť.

Ľudia hľadajú alternatívu, ktorá si nevyžaduje značné časové alebo finančné zaťaženie. Ak máte voľné finančné prostriedky, ktoré vám ležia na účte a strácajú vďaka inflácii na hodnote, vygenerujte si z nich zisk vzdelávaním a investovaním.

Možností pasívnych príjmov je viac

Všetci dobre poznáme známe nehnuteľnosti, ktoré môžu priniesť značný pasívny príjem či už z dlhodobého prenájmu alebo krátkodobého dovolenkového prenájmu. To však zahŕňa počiatočné investície, ako aj priebežnú údržbu a správu nehnuteľnosti.

Ďalším príkladom sú dobre známe dividendy, ktoré by mal poznať každý, kto sa rozhodne investovať do akcií. Predstavujú pravidelné vyplácanie zo zisku spoločnosti, do akcií ktorej ste sa rozhodli investovať.

Nie je to však ani v takomto prípade jednoduché ako sa zdá. Na to, aby ste mohli získať príjem, vaša spoločnosť má byť v zisku, pričom všetci akcionári následne dostávajú dividendy ako odmenu za riziko spojené s vlastníctvom časti spoločnosti, do ktorej ste sa rozhodli vložiť vaše finančné prostriedky.

Okrem spomínaných alternatív väčšina pozná kryptomeny. Aj vďaka vysokej volatilite dokážu mnohokrát prekvapiť a ponúkajú možnosť viacerých alternatívnych investícií, z ktorých sa dajú vygenerovať zisky. Stačí mať voľné finančné prostriedky, nájsť si čas na vzdelávanie a prvé peniaze máte naspäť. Najčastejšie sa stretávame so stakingom, farmingom či hraním hier.

Čo by ste mali vedieť o farmingu

Farming v kryptomenách alebo inak povedané výnosové hospodárenie či hospodárenie s likviditou je akt požičiavania alebo vkladania vašich kryptomien do fondu likvidity prostredníctvom DeFi (decentralizovaných financií), na to, aby ste mohli získať odmeny, ako sú napríklad úroky.

Ide o ekvivalent požičiavania fiat peňazí banke. Tento fond, do ktorého ste vložili kryptomeny, sa následne používa na požičiavanie iným za úroky a poplatky. Užívatelia môžu získať niekedy príjem aj za to, že sa zúčastňujú na procese požičiavania alebo sa im úročí suma, ktorú vkladajú alebo držia na svojom účte.

Staking ako ďalšia možnosť pasívneho príjmu

V tomto prípade sa vlastníci kryptomien, ktorí vsádzajú svoje mince, môžu zúčastniť na procese konsenzu siete a na oplátku dostávať poplatky za vykonanú prácu.

Zahŕňa to v podstate držanie prostriedkov vo vašej kryptomenovej peňaženke alebo aj na niektorých burzách na ich podporu bezpečnosti a prevádzky siete blockchain. Inak povedané, staking predstavuje vklad vašich kryptomien, ktoré vám zamknú na to, aby ste mohli dostať odmeny vo forme mincí. Na čo je však staking dobrý?

Pre ľahšie pochopenie sa zamyslite nad tým, že vo svete panuje globálna kríza, ktorá sa týka aj oblasti kryptomien. Mnohí si nevedia predstaviť možnosť pasívneho príjmu z tejto oblasti, avšak staking je alternatívou, ktorá vás môže počas niekoľkých mesiacov prekvapiť.

Dôležitým faktom však je vybrať si dobrý projekt, ktorý staking ponúka, kryptomenu, ktorá má potenciál prežiť tento “bear market” a odsledovať si jednotlivé úroky, ktoré vám ponúkajú. Netreba však naletieť na altcoiny, ktoré ponúkajú až príliš podozrivé vysoké úroky, čo väčšinou predstavuje aj vysokú infláciu daného tokenu. Vysoká inflácia konkrétneho tokenu spôsobuje ten istý efekt ako v prípade tlačenia peňazí, čo môže konkrétny token znehodnotiť.

Za vhodný príklad možno uviesť Cosmos systém, ktorý ponúka nespočetné možnosti a staking je jedným z nich. Atom predstavuje aktuálne skoro 20 % úroky v podobe odmien s 15 % infláciou.

Môžeme ho zaradiť do altcoinov s vyššou dôverou, ktorý má do budúcnosti potenciál. Určite to nie je investičná rada a každý si za svoje investované finančné prostriedky zodpovedá sám, dôležité však je vybrať si dobrý projekt s potenciálom do budúcnosti.

Ako si zarobiť hraním hier

Pasívny príjem môžete získať aj hraním online hier. V súčasnosti je k dispozícii nespočetné množstvo kryptohier, v ktorých si môžete zarobiť a každá z nich je jedinečná. Príkladom môže byť Decentraland – digitálna hra, ktorá napodobňuje realitu v trojrozmernom formáte.

Je kombináciou virtuálnej reality, internetu a rozšírenej reality. Používateľom umožňuje byť súčasťou zdieľaného digitálneho zážitku, v ktorom hrajú hry, vymieňajú si zberateľské predmety, kupujú a predávajú digitálne nehnuteľnosti alebo nositeľné zariadenia pre avatarov, stýkajú sa a navzájom komunikujú.

Na Filipínach sa táto hra stala tak populárnou, že sa stala zdrojom pasívneho príjmu pre tých, ktorí prišli o prácu.

Riziká spojené s pasívnym príjmom

Ak sa rozhodnete investovať do akejkoľvek oblasti s cieľom získať pasívny príjem, netreba zabúdať na to, že investovanie zahŕňa vždy určitú mieru rizika. Bez ohľadu na to, či ste investor alebo začiatočník, doležitým faktom je pochopiť, aké druhy rizík existujú a ako ich efektívne riadiť.

Najčastejším je kapitálové riziko, čiže riziko straty finančných prostriedkov. Je to riziko, pri ktorom vaša investícia stratí hodnotu natoľko, že kapitál v nej uložený nemá žiadnu hodnotu. Ďalším je riziko volatility, s ktorým spájame prirodzené vzostupy a pády cien konkrétnej investície.

Trhové riziko predstavuje riziko v dôsledku zmien na trhu alebo v ekonomike, ktoré možno riadiť prostredníctvom diverzifikácie. Dobre známe je aj riziko inflácie, likvidity či úrokové riziko.

Dôležitý je komplexný prístup

Pod správnym prístupom k investovaniu rozumieme pravidelné prehodnocovanie svojho portfólia a vzdelávanie sa, čím môžeme dosiahnuť svoje finančné ciele a najmä minimalizovať riziko strát. Ak sa rozhodnete investovať do akejkoľvek oblasti, dobrý investor má na pamäti, že každý výnos z investícií je spojený s určitým rizikom a nedá sa eliminovať.

Akýkoľvek pasívny príjem nám môže priniesť pekné finančné odmeny, avšak netreba zabúdať na rôzne aspekty investovania. Byť dostatočne vzdelaný a informovaný o aktuálnom dianí sa dnes cení a ak máte voľné finančné prostriedky, určite nie je dobrým riešením držať ich na mieste, nakoľko vám strácajú na hodnote.

Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0