Trh s kryptomenami to má stále náročné. Trpezlivosť a vzdelanie ako kľúč k úspechu

Posledné mesiace sa točíme v kruhu negatívnych fundamentov a posledný týždeň to má aj trh s kryptomenami ťažšie, kedy toto odvetvie postihla séria žalôb.

Keďže sa oblasť kryptomien plánuje aj regulovať, mnohí investori začínajú byť čoraz viac skeptickejší a snažia sa nájsť alternatívu niekde inde.

Oplatí sa vôbec do kryptomien investovať? Ak áno, do ktorých a na čo by sme si mali dať pozor?

Nie je to len o kryptomenách

V prvom rade ak chceme hodnotiť kryptomeny, musíme sa pozrieť na globálne dianie vo svete, ktoré sa nás prakticky týka. Neustále prebiehajúca vojna na Ukrajine, vysoká inflácia, energetická kríza a mnoho ďalšieho ovplyvňuje do veľkej miery aj oblasť kryptomien.

Nie každému sa páči, že nie sú nezávislé od vonkajšieho diania vo svete, ale bohužiaľ tak to je. Musíme si však uvedomiť, že ak investíciou do kryptomien dosiahneme slušné zisky, nie je to len o šťastí, ale aj o hodinách strávených vzdelávaním a urobením mnohých chýb, ktoré nás posúvajú ďalej.

Okrem vzdelávania by sme mali rátať s dostatočným množstvom trpezlivosti a s informovanosťou zo sveta, ktorá v niektorých prípadoch dokáže predvídať nadchádzajúci smer. Za vhodný príklad si môžeme uviesť pád burzy FTX či krach Luny, ktoré poslali všetky kryptomeny červenou čiarou dolu.

Žaloba na Binance a Coinbase

Určite mnohí v predchádzajúcich dňoch zachytili žalobu na najväčšie centralizované burzy – Binance a Coinbase, ktoré Americká komisia pre cenné papiere a burzy zažalovala z dôvodu, že nedodržiavali stanovené predpisy. Toto je informácia, ktorá kryptomenám neulahodila a poslala ich v priebehu niekoľkých hodín o niekoľko % smerom nadol.

Americké úrady a Európska únia len pritvrdzuje vo svojich krokoch regulovať kryptomeny, vďaka čomu budú môcť sprostredkovatelia zhromažďovať údaje o kupujúcich a predávajúcich, čo má zabrániť praniu špinavých peňazí či skomplikovať obchádzanie sankcií Európskej únie. Význam prijatia viacerých pravidiel vzrástol v súvislosti s nedávnymi udalosťami na kryptomenovom trhu, najmä ak sa bavíme o páde burzy FTX či o iných nelegálnych operáciách.

Mnohí vnímajú schválenie regulácie ako pozitívnu vec, nakoľko sa dokazuje verejné prijatie kryptomien na trh, treba si však uvedomiť, že regulácia prinesie väčšiu kontrolovateľnosť používateľov, čo sa nemusí páčiť každému.

Výhodou je urobiť si plán, ktorého sa budete držať

Ak sa rozhodnete investovať do kryptomien alebo ak ste už zainvestovali, výhodné je stanoviť si plán, podľa ktorého sa budete riadiť v akejkoľvek situácii.

Pre bližšie vysvetlenie ide napríklad o situáciu, v ktorej sa udeje niečo, čo pošle trhy smerom nadol. V takomto prípade netreba reagovať zbrklo a rýchlo predať, pretože vás môžu ovládnuť emócie. V opačnom prípade, ak by sa trhy z určitého dôvodu rozhodli stúpať, netreba chytať “fomo” a nakúpiť za čo najviac peňazí.

Ak máte pripravené finančné prostriedky v prípade poklesu, je výhodou stanoviť si limity, na ktorých budete nakupovať v prípade poklesov.

Dôležité je vedieť kontrolovať emócie

To, ako premýšľajú investori , patrí medzi najdôležitejšie aspekty v investovaní. Ak ide o racionálne premýšľajúceho investora, je v určitej miere skeptický, zároveň snaživý a má primeranú averziu k riziku. Každou chvíľou vyhľadáva príležitosti potencionálneho výnosu.

Ostať emocionálne vyrovnaný počas akéhokoľvek cyklu je pomerne dôležitým faktorom a to z nás dokáže urobiť špičkových investorov.

Určite sa každému minimálne jedenkrát počas nášho investovania stalo, že nás ovplyvnila eufória a optimizmus, čo spôsobilo, že sme videli všetko pozitívne a v opačnom prípade nás investorov pesimizmus dokáže prinútiť vidieť negatívny vývoj.

Ako si však vybrať správne, aby sme neprišli o veľké peniaze?

Súčasťou investičného plánu je aj otázka množstva finančných prostriedkov, ktoré chceme investovať. V prípade kryptomien je najlepšie investovať peniaze, o ktoré sme ochotní aj prísť. Ak vstupujeme do trhu so stanovenou výškou finančných prostriedkov, najrozumnejšie je vytvoriť si portfólio, v ktorom sa rozhodneme investovať do bitcoinu alebo altcoinov.

Ak si však máme vybrať správne, dôležitým faktorom je vybrať si správny a overený projekt, aby sme sa mohli vyhnúť rôznym typom podvodov. Výhodou je preštudovať “whitelist”, tzv. bielu knihu, ktorá o projekte mnoho napovie a tím, ktorý za projektom stojí. Netreba zabúdať na infláciu daných altcoinov, ktorá môže zhodiť cenu výrazne dole a neinvestovať dlhodobo rozhodne v bull markete, keď je nálada na trhu príliš pozitívna a ceny vyšplhané na vrchole.

Rozhodne je správne pripomenúť aj to, že pri investovaní je okrem výberu burzy s vysokou likviditou správne dávať pozor na to, aby sme investované peniaze nenechávali na burze, ale v externých peňaženkách, ktoré máme pod kontrolou len my.

Musíme si uvedomiť, že budúce udalosti nedokážeme predpovedať a nič nie je zaručené. Poznáme viacero faktorov, na ktoré si treba dať pozor, no podrobné štúdium kryptomien, trhových cyklov či celého globálneho diania, je viac než dôležité a dokáže z nás po určitom čase urobiť špičkových investorov.

Zdroje: Howard Marks – Ovládněte tržní cykly a zvýšíte své investiční zisky, https://www.coindesk.com/

Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0