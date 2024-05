Sakovej ministerstvo je schopné využiť viac eurofondov, ako mu bolo pridelených. Ficova vláda o tom bude mimoriadne rokovať (video)

Vláda bude pravdepodobne budúci týždeň mimoriadne rokovať o čerpaní eurofondov a Pláne obnovy a odolnosti SR. Ministri budú hodnotiť čerpanie a hovoriť by sa malo aj o možných presunoch.

Predseda vlády Robert Fico to uviedol počas návštevy Ministerstva hospodárstva SR. Ako zdôraznil, práve rezort vedený Denisou Sakovou je schopný využiť podstatne viac zdrojov Európskej únie, ako mu bolo pridelených.

„Je tu obrovské množstvo projektov, ktoré sa týkajú domácností, samospráv, preto budem tlačiť ostatné rezorty, kde nie sú schopní tieto zdroje minúť, aby, ak to umožňujú pravidlá, by sme urobili presuny,“ povedal. Podľa ministerky hospodárstva by prípadné ďalšie zdroje mohli smerovať do posilnenia prenosovej a distribučnej sústavy, obnoviteľných zdrojov, či do výstavby malých distribučných sústav.

V súvislosti s plánom obnovy premiér podotkol, že Slovensko vyriešilo dva z troch závažných problémom, a to výdavkové limity a udržateľnosť dôchodkového systému. V súvislosti so zrušením Špeciálnej prokuratúry sa podľa Fica rokovania presunuli z politickej na technickú úroveň.