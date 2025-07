Sociálna poisťovňa otvorila vo Svidníku novú pobočku, verejnosti ponúka kvalitnejšie služby – FOTO

Sociálna poisťovňa v utorok slávnostne otvorila svoju pobočku na novej adrese Centrálna 632/7 vo Svidníku. Presťahovaním z pôvodných priestorov počas posledných júnových dní ponúka verejnosti kvalitnejšie a komfortnejšie služby v novom klientskom centre.

Nové priestory boli navrhnuté s dôrazom na komfort, prehľadnosť a dostupnosť, pričom sa nachádzajú v atraktívnej lokalite v pešej dostupnosti okresného úradu a úradu práce. Klienti tak môžu vybaviť viacero záležitostí na jednom mieste a využiť aj dostupné parkovanie.

Pozitívna správa pre zamestnancov

„Som rád, že starostlivosť o klienta, rozvoj a modernizácia infraštruktúry a kontinuálne zvyšovanie kvality pobočkovej siete patria ku kľúčovým cieľom Sociálnej poisťovne. Je to signál, že táto inštitúcia myslí na všetkých svojich klientov – nielen na tých, ktorí uprednostňujú elektronickú komunikáciu, ale aj na tých, ktorým je bližšia komunikácia so živým človekom,“ uviedol počas slávnostného otvorenia minister práce Erik Tomáš. Zmena adresy je pozitívnou správou aj pre zamestnancov.

„Zlepšujeme im pracovné prostredie a podmienky, čím zvyšujeme kvalitu služieb pre klientov aj občanov. Postupujeme tak v súlade so stratégiou, kde naša digitálna transformácia ide ruka v ruke aj s transformáciou pobočkovej siete. Chceme vyjsť poistencom v ústrety, zamerať sa na poradenstvo – a to v prívetivých priestoroch klientskych centier s jednotným štandardom a novým moderným dizajnom, ktorý zavádzame postupne do života symbolicky v roku, kedy oslavujeme 30. výročie Sociálnej poisťovne,“ doplnil Michal Tariška, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vystavovanie prenosných dokumentov

„Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu – od plánovania, cez rekonštrukciu až po náročné sťahovanie,“ dodala Monika Stojáková, riaditeľka pobočky vo Svidníku. Pobočka vo Svidníku je s 38 zamestnancami jednou z najmenších na Slovensku a spravuje poistencov z okresov Svidník, Stropkov, mesta Giraltovce a okolitých obcí.

Vďaka polohe v pohraničnej oblasti má vysoký počet zahraničných klientov z Poľska a Ukrajiny. Jednou z najsilnejších agend je vystavovanie prenosných dokumentov A1 pre zamestnancov vysielaných do zahraničia. Sociálna poisťovňa zároveň pozýva poistencov, aby počas leta využili nové funkcionality Elektronického účtu poistenca.