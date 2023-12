Agentúra Fitch Ratings znížila Slovensku rating, reaguje na zlý stav našich verejných financií

Slovensko dostalo hodnotenie od ďalšej medzinárodnej ratingovej agentúry. Agentúra Fitch Ratings zverejnila pre Slovensko hodnotenie na úrovni A- (mínus) so stabilným výhľadom. Rating tak zhoršila z pôvodného stupňa A s negatívnym výhľadom.

Zníženie ratingu Slovenska na úroveň A- odráža podľa Fitch Ratings zhoršenie stavu verejných financií počas predchádzajúcich mesiacov. Rovnako negatívne vníma agentúra výrazný nárast dlhu. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Vláda predstavila fiškálny balík

„Dočasná úradnícka vláda predložila rozpočtový plán založený na scenári bez zmeny politiky, ktorý ukazuje nárast deficitu na 6,5 % HDP v roku 2024, 6,9 % v roku 2025 a 6,6 % v roku 2026. Nová koaličná vláda je vo funkcii od konca novembra, a do konca roka zreviduje zákon o rozpočte na rok 2024. Nedávno predstavila fiškálny balík v hodnote takmer dve miliardy eur, čo by bolo v súlade so sľubmi predvolebnej kampane o konsolidácii 0,5 percentuálneho bodu v roku 2024,“ uvádza agentúra vo svojej správe.

Agentúra zachováva svoju prognózu mierneho rastu HDP v roku 2023 o 1,3 %, čo je síce pod „A“ mediánom 2,0 %, ale na druhej strane nad priemerom eurozóny.

Očakáva zrýchľovanie hospodárskeho rastu

Dôvodom je najmä rast verejných investícií z fondov EÚ a silného zahraničného obchodu. Fitch Ratings v rokoch 2024 a 2025 očakáva postupné zrýchľovanie hospodárskeho rastu, keďže očakáva zvýšenie súkromnej spotreby, ktorú podporí rast reálnych miezd.

Agentúra tiež predpokladá stabilné investície podporené čerpaním fondov EÚ a financií z plánu obnovy a odolnosti. Analytici očakávajú rast HDP na úrovni 2,3 % v roku 2024 a 2,8 % v roku 2025.