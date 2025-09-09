Slovensko v globálnom rebríčku talentov prepadlo, firmy ani vláda nezvládajú zastaviť odliv mozgov

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v súboji o talenty výrazne zaostávajú. Najnovší rebríček IMD World Talent Ranking 2025, ktorý hodnotí schopnosť 69 ekonomík rozvíjať, prilákať a udržať ľudský kapitál, zaradil Slovensko až na 58. miesto. Najhoršie sme dopadli v oblasti odlevu mozgov, kde obsadzujeme úplne poslednú priečku.
Nízka kvalita vzdelávacieho systému
Podľa Jána Oravca, predsedu Inštitútu slobody a podnikania, ktorý je exkluzívnym partnerom IMD na Slovensku, výsledky potvrdzujú, že v súboji o talenty zaostávame tak na vládnej, ako aj podnikovej úrovni.
Najnovšie dáta ukazujú, že Slovensko síce investuje relatívne dosť do vzdelávania, keď verejné výdavky na školstvo ako podiel HDP sú na 25. mieste, no nedostatky sa prejavujú v kvalite vzdelávacieho systému. V hodnotení vysokých škôl sme skončili na 68. mieste a základné či stredné školstvo obsadilo 65. priečku. Problémom je aj nízka pripravenosť trhu práce. V kategórii dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily sme len na 64. mieste.
Slovensko nemá priestor na ďalšie zvyšovanie daní, analytik INESS vyzýva vládu na úsporné opatrenia
Slovensko navyše nedokáže prilákať kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia, v tejto oblasti je až na 68. mieste. Zároveň sa firmám nedarí udržať domáce talenty, čo podčiarkuje naše umiestnenie na samom dne rebríčka pri hodnotení brain drainu. Kým iné krajiny, ako Nemecko či Kanada, dokážu integrovať zahraničných študentov do svojich ekonomík, Slovensko tento potenciál nedokáže využiť.
Slovensko naďalej zaostáva
„Konkurencieschopnosť pri lákaní talentov zostáva vysoko dynamickou a vyvíjajúcou sa oblasťou, ktorej riadenie si vyžaduje neustálu inováciu politiky,“ pripomína hlavný ekonóm Svetového centra konkurencieschopnosti IMD José Caballero.
Práve tu Slovensko zaostáva. Nedostatky v zdravotníckej infraštruktúre, málo rozvinuté učňovské programy a slabé prepojenie medzi vzdelávaním a podnikmi bránia tomu, aby sme dokázali konkurovať susedom.
Slovenská ekonomika rástla najmenej za desať kvartálov, hlavným motorom ostáva domáca spotreba
Slabé výsledky v tomto rebríčku korešpondujú s júnovým hodnotením konkurencieschopnosti IMD, kde Slovensko skončilo na 63. mieste zo 69 krajín.
To len podčiarkuje, že odchod mladých vzdelaných ľudí do zahraničia a nedostatok opatrení na udržanie domácich talentov predstavujú jednu z najväčších výziev pre našu ekonomiku. Kým štáty ako Spojené arabské emiráty alebo Hongkong dokážu rýchlo meniť politiky a zlepšovať atraktivitu, Slovensko riskuje dlhodobé zaostávanie.