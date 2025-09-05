Slovenská ekonomika rástla najmenej za desať kvartálov, hlavným motorom ostáva domáca spotreba

Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku 2025 rástla. Rástla však veľmi mierne. Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol medziročne o 0,6 %, čo je najslabšie tempo za ostatných desať kvartálov. Ako uviedol pre SITA analytik 365.bankTomáš Boháček, hlavným motorom slovenskej ekonomiky ostala domáca spotreba.
Zahraničný obchod a rastúci export
Domácnosti po slabšom začiatku roka zrýchlili výdavky na +2 %, verejný sektor pridal +2,2 % a po roku sa oživil aj investičný dopyt (+4,2 % fixné investície). Pozitívne sa podľa Boháčka ukázal aj zahraničný obchod, kde export rástol rýchlejšie ako import (+3 % versus +2,9 %). To prinieslo prvé kladné saldo po roku.
„Problémom však zostáva výkonnosť odvetví. Priemysel síce pridal +2 %, ťahaný výrobou elektrických zariadení a dopravných prostriedkov, no prepady v realitách (–4,5 %) a stavebníctve (–1,8 %) celkový rast brzdili,“ podotkol Boháček.
Opatrný výhľad podľa Boháčka
V súhrne za prvý polrok HDP vzrástol len o 0,7 %, čo naznačuje, že slovenská ekonomika funguje v móde minimálneho rastu. Spotreba síce vďaka silnejšiemu trhu práce drží ekonomiku nad nulou, no problematický vývoj v hlavných priemyselných odvetviach znižujú jej potenciál. Výhľad ostáva podľa Boháčka veľmi opatrný, ovplyvnený ako pretrvávajúcou neistotou v zahraničnom obchode, tak novými konsolidačnými opatreniami.
„Ak by tie opätovne zhoršili podnikateľské prostredie a mali primárne proinflačný charakter, následné zhoršenie trhu práce bude obmedzovať aj spotrebu domácností a ekonomika tak ostane v „zelenej nule“, čo bude stupňovať tlak na ďalšie konsolidačné opatrenia v strednom a dlhodobom horizonte,“ konštatoval Boháček.