Slovenský zahraničný obchod príjemne prekvapil, najsilnejší impulz prišiel z exportu strojov a áut

Slovenský zahraničný obchod v júli príjemne prekvapil. Podľa analytika UniCredit BankĽubomíra Koršňáka priniesol mesiac nielen prebytok, ale aj vyššiu aktivitu, než sa očakávalo. Vývozy vzrástli, dovozy klesli, a to napriek tomu, že sa obnovil dovoz plynu zo západného smeru cez Česko.
„Júlové čísla však nie je možné preceňovať,“ upozorňuje Koršňák. Letné mesiace bývajú totiž skreslené celozávodnými dovolenkami, ktoré sa môžu rozložiť nerovnomerne medzi júl a august.
Najsilnejší impulz
Podľa Štatistického úradu SR dosiahol prebytok zahraničného obchodu v júli 247 miliónov eur. Zároveň však štatistici zrevidovali údaje. Prebytok z minulého roka znížili až o 629 miliónov eur na úroveň 2 % HDP. Napriek týmto úpravám podľa analytika platí, že negatívny trend z úvodu roka sa v posledných mesiacoch zastavil a v júli sa 12-mesačný prebytok mierne zvýšil z 1,0 % na 1,1 % HDP.
Najsilnejší impulz prišiel z exportu strojov a prepravných zariadení, ktoré sa zotavili po predchádzajúcich poklesoch a medziročne vzrástli o 4 %. Ostatné vývozy síce tiež rástli, no výrazne pomalším tempom než v júni.
Naopak, importy sa znížili o 1,2 %, pričom najviac k poklesu prispeli dovozy nerastných surovín a niektorých špecifických kategórií vrátane zbraní. Zaujímavé je, že dovozy strojov a dopravných zariadení stagnovali, čo spolu so silnejšími exportnými číslami môže naznačovať, že čerpaniu dovoleniek sa tento rok viac prispôsobil august.
Výhľad ostáva opatrný
Výhľad ostáva opatrný. Koršňák predpokladá, že obchodná bilancia zostane prebytková, no jej posilnenie bude brzdiť slabý domáci dopyt tlmený fiškálnou konsolidáciou a pomalé oživenie európskeho trhu.
Negatívom sú aj americké clá na autá, ktoré od augusta síce klesli, ale stále predstavujú záťaž. Slovenským automobilkám však nahráva nový modelový cyklus a investičná aktivita, ktorú by do konca roka mohla podporiť aj uvoľnená menová politika ECB. „V závere roka by sa prebytky zahraničného obchodu mali stabilizovať jemne nad úrovňou 1 % HDP,“ uzatvára Koršňák.